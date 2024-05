Do Polski nadciąga wilgotne powietrze. IMGW prognozuje deszcz i burze

Jak czytamy w komunikacie IMGW, najbliższe dni zapowiadają się na ciepłe, jednak wysokim temperaturom mają towarzyszyć burze i przelotny deszcz. Chwilą wytchnienia od wysokich temperatur ma być dla nas czwartek (23 maja).

Co z pogodą na początku tygodnia? W poniedziałek (20 maja) - jak podaje IMGW - "będziemy pod wpływem rozległego i stopniowo wypełniającego się niżu, z ośrodkiem nad północnymi Niemcami, w strefie słabnącego frontu atmosferycznego". We wtorek (21 maja) dotrze do nas kolejny niż, tym razem przemieści się on z rejonu Zatoki Genueńskiej nad południowe Niemcy i Austrię. Co to oznacza dla Polski? Do naszego kraju napłynie bardzo wilgotne powietrze, co szczególnie odczujemy w środę (22 maja), ponieważ na ten dzień prognozowane są burze i ulewy. W pierwszej połowie tygodnia nadal bardzo ciepło, w poniedziałek na termometrach od 21°C do 26°C. Jeszcze cieplej we wtorek, na przeważającym obszarze kraju prognozowana temperatura maksymalna to 23-28°C. W środę termometry wskażą od 21°C do 26°C.

Gwałtowne ochłodzenie tuż przed weekendem

Chwilę wytchnienia przyniesie nam czwartek (23 maja). Nadal będzie pochmurno i burzowo, jednak znacznie chłodniej w niektórych regionach. Na południowym wschodzie kraju termometry wskażą maksymalnie 16°C. W centrum około 19°C. Najcieplej na północnym wschodzie, tam nawet do 25°C.

Prognoza pogody na weekend

Co z pogodą w weekend? W piątek (24 maja) nadal ciepło, burzowo i deszczowo. Temperatura maksymalna od 20°C do 25°C, w rejonach podgórskich termometry wskażą od 18°C do 21°C. W sobotę i niedzielę (25-26 maja) na termometrach od 21°C do 26°C. Nadal możliwe przelotne opady deszczu i burze.

Źródło: IMGW

