Nowa pogoda długoterminowa na lato 2024. To się wydarzy w czerwcu, lipcu i sierpniu. Alarmujące prognozy

W maju 2024 roku obserwujemy dynamiczne zmiany w pogodzie. Tymczasem wielu Polaków planuje już letnie urlopy, część z nich ma już wykupione wakacje i ma nadzieję, że pogoda nie popsuje wycieczek. A co na to eksperci z IMGW? Przeanalizowali oni czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień pod kątem eksperymentalnej prognozy długoterminowej. Zacznijmy od miesiąca, w którym zaczyna się kalendarzowe lato. Zadowoleni będą ci, którzy czekają na upały i lubią wychodzić z domu w krótkich spodenkach. Są jednak regiony, które mogą się obawiać wielu deszczowych dni.

- W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej, na wschodzie możliwa suma powyżej normy wieloletniej - wynika z mapy IMGW.

Przeraźliwy chłód dotrze do Polski. Ekspert zdradził datę

Pogoda długoterminowa na lato 2024. Prognoza na lipiec i sierpień

Planujecie urlop w lipcu? Tutaj sytuacja wygląda... podobnie do tej z czerwca. Synoptycy spodziewają się gorącego lata. Co ważne - żadne z województw nie zamierza się "wyłamać". Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wszystkich 16 regionach pojawił się czerwony kolor.

- W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej - prognozuje IMGW w temacie lipca 2024 roku.

Jeżeli ktoś myślał, że w sierpniu będzie inaczej, to najpewniej się pomyli. Ósmy miesiąc 2024 roku postanowił wziąć przykład z kolegów. - W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej - podaje IMGW w eksperymentalnej prognozie długoterminowej.

We wrześniu powinno być tak, jak w minionych latach. Najpewniej nie odnotujemy konkretnych odstępstw od normy wieloletniej. Czy na podstawie powyższych prognoz powinniśmy zmieniać plany urlopowe? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - tradycyjnie już - dołączył do prognozy instrukcję, jak czytać tego typu prognozy długoterminowe.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa. IMGW tłumaczy

- Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych - przekazują nam eksperci z IMGW.

- Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego - dodają synoptycy.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

- Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu - komunikuje IMGW.

Co za tym idzie - prognozy długoterminowe powinny być dla nas sygnałem, jakie lato czeka w tym roku Polaków. Warto je wziąć pod uwagę przy planowaniu urlopów, ale na ich podstawie nie przewracajmy planów o 180 stopni. Warto dodać, że w naszym serwisie regularnie aktualizujemy prognozy dzienne, średnioterminowe i długoterminowe.