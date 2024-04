To będzie słoneczny maj? Ludowa przepowiednia "od św. Łucji" odziera ze złudzeń

Ulewne deszcze, śnieżne akcenty, a nawet to! Co ta pogoda wyprawia? [Prognoza IMGW na 17.04.2024]

Według ludowych wierzeń, prognozę na cały rok można poznać w bardzo prosty sposób. Wystarczy obserwować pogodę od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) i przez kolejne dni aż do Wigilii. Obserwacje należy zapisać (albo zapamiętać), a później na tej podstawie możemy z łatwością prognozować, jaka czeka nas pogoda w kolejnych miesiącach. Jak to działa? Jaka pogoda na św. Łucji - taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym, a jaka pogoda 15 grudnia, taka w marcu.

Przed nami maj, a więc wypadałoby wrócić do pogody, jaka występowała 17 grudnia. Tak się składa, że moi dziadkowie co roku prowadzą takie zapiski i prognozują pogodę dzięki temu ludowemu wierzeniu. Wynika z nich, że maj 2024 wcale nie będzie taki, o jakim marzymy. Zgodnie z metodą "od św. Łucji do Wigilii" skoro 17 grudnia było pochmurno, to również w maju czekają nas głównie pochmurne dni.

Według popularnej aplikacji Accueweather, maj faktycznie obfitował będzie w pochmurnie dni. Według aplikacji będzie ich nawet kilkanaście! Nie oznacza to, że słonecznych dni nie będzie w ogóle, ale dni z "chmurką" jest w przeważającej większości.

Ludowa prognoza "od Łucji"

Metoda ta to ludowe wierzenie, według którego przewidywano pogodę na cały rok. Jaka pogoda na św. Łucji, taka w styczniu. Dlaczego akurat św. Łucja? Być może dlatego, że dawniej 13 grudnia w Europie witano nowy słoneczny rok. Imię Łucja pochodzi od łac. słowa lux (światło). Z wierzeniem tym związane jest przysłowie: „Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

