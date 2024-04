Za nami długi, świąteczny weekend. Kolejną okazją do nieco dłuższego odpoczynku może być majówka. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku weekend majowy może być naprawdę długi. Święto Pracy 1 maja wypada w środę, zaś Święto Narodowe Trzeciego Maja - w piątek. Jeśli weźmiemy dzień wolny 2 maja i dodamy do tego wolny weekend 4-5 maja (sobota i niedziela), jest szansa nawet na 5 dni odpoczynku.

Jaka będzie pogoda w majówkę? Rzecznik IMGW wyjaśnia

Polacy rokrocznie czekają na długi weekend majowy z nadzieją, że pogoda dopisze i pozwoli na wypoczynek na świeżym powietrzu. Nie jest też tajemnicą, że majówka to dla wielu Polaków początek sezonu grillowego. Czy pogoda w majówkę 2024 pozwoli cieszyć się wolnym czasem? Zapytaliśmy o to Grzegorza Walijewskiego, rzecznika IMGW. Nasz rozmówca zwrócił uwagę, że jest jeszcze za wcześnie, aby z dużą dokładnością ocenić, jaka będzie pogoda i dokładna temperatura w pierwszych dniach maja 2024. - Na poszczególne dni dokładnych danych nie ma. Jest jeden model meteorologiczny, który sugeruje jak może wyglądać tydzień, na który przypada długi, majowy weekend - mówi Walijewski. Co to oznacza dla Polaków w majówkę? - Pokazuje on, że majówka może być chłodniejsza niż w ostatnich 30 latach o 1-2 stopnie niż zazwyczaj, jeśli chodzi o średnią temperaturę - tłumaczy Grzegorz Walijewski. O tym, żeby mówić, jaka będzie temperatura i suma opadów w majówkę 2024, jest jeszcze za wcześnie.

Sprawdzamy, co na temat temperatury i sumy opadów w maju 2024 mówiła eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na marzec 2024 r. – czerwiec 2024 r. Prognozy zakładały, że maj 2024 zapowiada się na miesiąc mieszczący się w wieloletniej normie (lata 1991-2020), zarówno pod względem średniej temperatury, jak i sumy opadów.

Warto też zwrócić uwagę na modele pogodowe prezentowane przez IMGW. Wynika z nich, że na chwilę obecną szansa anomalię średniej temperatury powietrza powyżej 2,5°C w maju jest niewielka. Ponadto prognoza numeryczna zakłada, że prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnej temperatury powietrza powyżej 30°C jest w tej chwili równe 0. Nici więc z upałów w majówkę 2024?

Szalony kwiecień wg NOAA. Prognozowana anomalia średniej temperatury powietrza >2,5°C🔥.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/ZvDpArzRMZ— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 3, 2024

Prognoza numeryczna prawdopodobieństwa wystąpienia maksymalnej temperatury powietrza powyżej 30°C.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/NP7hxXxJsJ— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 4, 2024

Jaka pogoda w majówkę? Tak było kiedyś

Dla porównania, sprawdźmy jak wyglądała ubiegłoroczna majówka. Długi weekend majowy 2023 zapamiętamy jako czas z dynamiczną, zmienną pogodą, gdzie nie zabrakło zarówno ciepła i chwil ze słońcem, jak i gwałtownego spadku temperatury i opadów deszczu. 1 maja termometry w całej Polsce wskazywały wartości rzędu kilkunastu stopni powyżej zera w ciągu dnia. Niebo na przeważającym obszarze kraju było pogodne, a wiatr - słaby. 2 maja zrobiło się jeszcze cieplej. W najcieplejszych regionach kraju temperatura maksymalna wzrosła do nawet 22-23 stopni Celsjusza. Pogoda tego dnia była jednak dość niespokojna. Występowały przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Z kolei 3 maja doszło do gwałtownego załamania pogody. Temperatura mocno spadła, do poziomu 10-15 stopni Celsjusza, ponadto padał deszcz.

Co z pogodą w majówkę 2024? Przede wszystkim warto w kolejnych dniach sprawdzać prognozy pogody. Im bliżej długiego weekendu majowego, tym większa szansa, że prognoza się sprawdzi.