Wiosna w pełni, ale Polacy już myślą o tym, jak zaplanować zbliżające się wakacje. O tym, kiedy wziąć urlop, warto zdecydować sprawdzając prognozy pogody na lato. Niewiele rzeczy potrafi zirytować tak jak wyjazd na wakacje zmarnowany i zepsuty przez fatalną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na okres maj-sierpień 2024 r. Można z tej prognozy wywnioskować, jaka będzie pogoda podczas wakacji i kiedy warto wziąć urlop. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Przeglądając długoterminową pogodę na lato 2024 uwagę zwraca termin "powyżej normy" umieszczony przy okazji średniej temperatury w czerwcu, lipcu i sierpniu. Oznacza to, że rosną szanse na ciepłe, upalne lato z wysokimi temperaturami. Termin "powyżej normy" pozwala zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Inną, korzystną dla urlopowiczów informacją jest fakt, że IMGW prognozuje średnią sumę opadów na okres czerwiec - sierpień w normie. Jest więc duża szansa, że zbliżające się lato nie będzie mokre i deszczowe.

Prognoza pogody na maj 2024. Co z majówką?

Zanim jednak przyjdzie lato, przed nami majówka. Jaka będzie pogoda w długi weekend majowy? Na to pytanie eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu konkretnie nie odpowiada, ponieważ wyliczenia dotyczą całego miesiąca, a nie tylko początku maja 2024. Średnia temperatura i średnia opadów na najbliższy miesiąc mają pozostać "w normie", więc nie powinniśmy spodziewać się ani ekstremalnie ciepłej, ani ekstremalnie zimnej majówki. Podobnie rzecz ma się z opadami. Więcej o pogodzie na majówkę 2024 mówią prognoza numeryczne anomalii średniej temperatury. Z danych opublikowanych przez IMGW 8 kwietnia wynika, że przełom maja i kwietnia zapowiada się na nieznacznie chłodniejszy niż w ostatnich latach.

Prognoza numeryczna anomalii średniej temperatury🌡️ powietrza na nadchodzące 5 tygodni.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/EwbSvpx4oN— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 8, 2024

Długoterminowa prognoza pogody. Na czym polega?

Warto też przypomnieć, jak powstaje długoterminowa prognoza pogody, sprawdzająca średnią temperaturę i sumę opadów w poszczególnych miesiącach. W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Przy okazji prognozy długoterminowej IMGW zwraca uwagę, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Z kolei prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz). Prognoza długoterminowa ma wreszcie mniejszą sprawdzalność niż przewidywania z kilkudniowym wyprzedzeniem.

