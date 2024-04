i Autor: shutterstock, IMGW Trudno uwierzyć w mapkę, jaką opublikowało we wtorek, 9 kwietnia, IMGW. Wynika z niej, że o godz. 15 w Ustce odnotowano 12.8 stopnia, natomiast w tym samym czasie, w położonym o ok. 70 km dalej Lęborku, było o 15 kresek więcej

Niesłychana różnica temperatur

Wystarczyło 70 km, by poczuć drastyczną zmianę! Pogoda w Polsce dosłownie zwariowała. Jest zdjęcie

