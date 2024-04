Pogoda na kwiecień. Fala ciepła w odwrocie

Po tak ciepłym początku tygodnia wydawać by się mogło, że temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza zostaną z nami aż do lata. Nic bardziej mylnego. Pogoda w najbliższych dniach ulegnie diametralnej zmianie. Do Polski przyjdzie ochłodzenie, a temperatury zbliżające się do granicy 30 stopni Celsjusza będą tylko pięknym wspomnieniem. Wtorek (9 kwietnia) będzie bardzo ciepły, w prawie całym kraju termometry wskażą wartości powyżej 20 stopni. Według ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), możliwe jest przekroczenie granicy 30 stopni Celsjusza, co byłoby zdarzeniem rekordowym w historii pomiarów. Jeszcze nigdy w Polsce w pierwszej połowie kwietnia słupki rtęci nie wskazały wartości przekraczającej 30 stopni. W kwietniu 2024 najwyższa temperatura to 29,8 st. uzyskane w niedzielę (7 kwietnia) w miejscowości Dobrogoszcz (woj. dolnośląskie).

W środę (10 kwietnia) dojdzie do załamania pogody. Do Polski dotrze chłodny front atmosferyczny. Temperatura maksymalna nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Według prognozy numerycznej IMGWCMM WRF-GFS Medium taka pogoda zostanie z nami do piątku (12 kwietnia). W najbliższy weekend temperatura przekroczy 20 stopni w zachodnich regionach kraju.

Były czaszki w prognozach, ciekawość nasza więc wzrasta, co teraz media skrywają, gdy na modeli dzieła po piętnastym spoglądają?Prognoza numeryczna #IMGWCMM WRF-GFS Medium👇 pic.twitter.com/tj8eH8XhF0— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 8, 2024

Fatalne wieści przed majówką. W prognozach pojawia się mróz

Prognozy numeryczne na drugą połowę kwietnia mogą zmartwić wielu Polaków. W wielu regionach kraju temperatura maksymalna spadnie do wartości poniżej 10 stopni Celsjusza. Co więcej, w okolicach 20 kwietnia, głównie we wschodniej Polsce, nocami mogą zdarzać się przymrozki. To kiepskie wieści przed zbliżającą się majówką, którą chcielibyśmy spędzić w pięknej pogodzie. - Od połowy miesiąca można spodziewać się średniej temperatury powietrza poniżej normy - czytamy w komunikacie IMGW. W przypadku prognozy na kwiecień IMGW zwraca uwagę, że przewidywania na okres dłuższy niż 7 dni mają sprawdzalność na poziomie poniżej 50 proc.

Prognoza numeryczna temperatury powietrza +2 tygodnie. W przypadku takiej prognozy należy pamiętać, że: >7 dni sprawdzalność <50%, jutro prognozowana temperatura powietrza może uleć zmianie. W przypadku terminu powyżej 7 dni liczy się bardziej trend niż konkretne prognozowane… pic.twitter.com/FcmeilDPBu— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 8, 2024

