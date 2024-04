Pierwszy upał w tym roku?

Za nami bardzo ciepły weekend. W wielu miejscach kraju termometry wskazywały typowo letnie wartości. W niedzielę (7 kwietnia) w miejscowości Dobrogoszcz (woj. dolnośląskie) zmierzono aż 29,8 °C. Jak informowaliśmy wcześniej, nigdy w historii pomiarów nie odnotowano takiej temperatury w pierwszych dniach kwietnia. Wynik z miejscowości Dobrogoszcz to jednak "tylko" 30 stopni w zaokrągleniu. Czy w najbliższych godzinach "pęknie" bariera 30 stopni Celsjusza w Polsce? Zapytaliśmy o to Grzegorza Walijewskiego, rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Poniżej dalsza część artykułu.

Tutaj we wtorek (9 kwietnia) będzie najcieplej. Padnie rekord temperatury w kwietniu?

Nasz rozmówca na pytanie, czy we wtorek (9 kwietnia) temperatura w Polsce przekroczy 30 stopni Celsjusza odpowiedział, że szansa na to jest "nawet dzisiaj" (8 kwietnia - red.) Bardzo możliwe, że w godzinach popołudniowych na południu Polski słupki rtęci mogą przekroczyć 30 stopni. Szanse na upał we wtorek (9 kwietnia) również są duże. Rzecznik IMGW wskazał, co może zaważyć o tym, że temperatura przekroczy "magiczną barierę". - Pyłu saharyjskiego dotarło do Polski mniej niż się spodziewaliśmy, przez co rosną szansę na 30 stopni i więcej w naszym kraju - tłumaczy Walijewski. Nasz rozmówce wymienił też regiony, gdzie szanse na upał są największe. - Jeśli będzie 30 stopni Celsjusza i więcej to w woj. lubuskim, dolnośląskim i w części woj. wielkopolskiego - powiedział rzecznik IMGW i dodał, że wartości w pobliżu 30 stopni Celsjusza mogą pokazać termometry w Małopolsce, na Śląsku i na Opolszczyźnie. Warto przypomnieć, że rekord temperatury w kwietniu to 32,5 st. C. Tyle zmierzono 29 kwietnia 2012 r. w Słupcy (woj. wielkopolskie).

Afrykański upał, a potem nagłe ochłodzenie

Nawet jeśli upał w kwietniu wystąpi, to temperatury rodem z Afryki pozostaną w Polsce krótko. Jak informuje IMGW, "w nocy z wtorku na środę i w środę przez kraj przejdzie chłodny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu". - Miejscami na północy pojawią się burze. Za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze - czytamy w komunikacie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 25 stopni Celsjusza. Więcej w artykule Nadchodzi załamanie pogody. Temperatury ostro w dół! Wiemy, kiedy to się stanie

