Przemieszczanie się pyłu znad Sahary nad Europę, w tym również Polskę, to zjawisko, które w ostatnich latach można obserwować coraz częściej. Tym razem przyczyną jest wał wyżowy, który daje dobre warunki do cyrkulacji powietrza z południa. Nad Polskę nadciągną nie tylko wysokie temperatury, ale również wspomniany pył. Sprawi on, że niebo stanie się mętne i zamglone, o lekko pomarańczowym odcieniu, a na różnych powierzchniach zacznie osadzać się drobny osad, który może być dobrze widoczny np. na zaparkowanych samochodach.

Niestety pył znad Sahary ma również negatywny wpływ na jakość powietrza. Podczas jego występowania zaleca się pozostanie w domu i unikanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zwłaszcza przez dzieci, osoby starsze i zmagające się z chorobami układu oddechowego lub krążenia.

Kiedy pył znad Sahary dotrze nad Polskę?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pył znad Sahary może pojawić się nad Polską w niedzielę, 7 kwietnia wieczorem, a jego największe stężenie będzie odczuwalne w poniedziałek.

Dopiero w połowie tygodnia synoptycy zapowiadają lekkie ochłodzenie i opady deszczu, które "wypłuczą" pył i sprawią, że jakość powietrza stanie się zdecydowanie lepsza.