Taka będzie pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW 7.04.2024

Noc z soboty na niedzielę (6/7 kwietnia) przeważnie pogodna, więcej ciemnych chmur jedynie na południowym wschodzie. Tam też możliwy przelotny deszcz. We wschodniej połowie kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Zróżnicowana temperatura w nocy. Najchłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach górskich. Tam termometry wskażą 4°C. Ponadto około 8°C w centrum, a najcieplej na zachodzie - do 13°C. - Wiatr słaby, na północnym zachodzie okresami umiarkowany i lokalnie porywisty, zmienny, tylko na zachodzie południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - informuje IMGW.

W niedzielę (7 kwietnia) piękna pogoda. Nad ranem jedynie we wschodniej części kraju mgły. Uwaga, widzialność może być ograniczona do około 300 metrów. W ciągu dnia wysokie temperatury, choć na Helu raptem 15°C na Helu. We wschodnich regionach 18-20°C, w centrum 23°C. Najcieplej na południu i południowym zachodzie. Tam termometry wskażą 26- 27°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, na ogół południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW