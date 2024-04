i Autor: Shutterstock (2) Fala ciepła wróci do Polski. Temperatury oszaleją! Wiemy, kiedy to się stanie

"Bomba meteorologiczna" nadchodzi z Afryki. Totalna anomalia

Pogoda na początku kwietnia bardziej przypominać będzie to, co zwykle w Polsce ma miejsce w środku lata. Temperatury dochodzące nawet do 30°C, pogodne niebo, ale z możliwymi lokalnymi burzami. Wszystko za sprawą ciepłego powietrza, które nadciąga do Europy, w tym Polski, znad Afryki. Zagraniczne media określają to zjawisko mianem "bomby meteorologicznej". Szczegóły w dalszej części artykułu.