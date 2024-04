Będzie padać, ale termometry wskażą ponad 20 stopni! Wiosna wraca? [Prognoza IMGW na 6.04.2024]

Śnieżyce, mróz i jeszcze to! Takich niespodzianek pogoda dawno nie miała [Prognoza IMGW na 4.04.2024]

Jaka będzie pogoda w sobotę, 6 kwietnia?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (6 kwietnia 2024) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, początkowo i wieczorem miejscami małe. Miejscami czeka nas deszcz.

- Głównie na wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu wieczorem silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 m - podaje IMGW.

W sobotę ciepło, gdzie termometry wskażą najwięcej?

- Temperatura maksymalna od 13°C, 15°C na północnym wschodzie i Kaszubach do 19°C, 21°C na południowym zachodzie i południu; chłodniej miejscami na wybrzeżu, od 11°C do 13°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północnym wschodzie i wybrzeżu w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich, wieczorem na zachodzie kraju skręcający na południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (6.04.2024/7.04.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (6.04.2024/7.04.2024) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północnym wschodzie wzrastające do dużego. Na południowym wschodzie początkowo możliwe zanikające opady deszczu. Silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od około 2°C na północnym wschodzie przez 6°C w centrum, do 13°C na zachodzie. Wiatr słaby, na północnym zachodzie umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie południowy i południowo-zachodni, na wschodzie północno-zachodni.

