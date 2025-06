Wichury do 115 km/h, burze i jeszcze to! Załamanie pogody kwestią godzin [Prognoza IMGW na 24.06.2025]

Wichury do 115 km/h w prognozie na noc z poniedziałku na wtorek, 23/24 czerwca

Na samym początku tygodnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegał m.in. przed burzami. Wiemy już, że noc z poniedziałku na wtorek nie będzie spokojna. Eksperci spodziewają się burz z gradem we wschodniej połowie kraju. Na północy i zachodzie parasole powinni mieć ze sobą wszyscy ci, którzy będą musieli wyjść z domu. IMGW prognozuje sumę opadów w czasie burz na wschodzie, w centrum oraz południowym wschodzie do 20 mm - 30 mm. Nad morzem problemem będzie silny wiatr, który może osiągnąć 65 km/h. Niestety, to nadal nie wszystko!

- W czasie burz porywy wiatru początkowo do 100 km/h, lokalnie na południu do 115 km/h, później do 85 km/h, lokalnie na południowym wschodzie do 100 km/h - alarmuje IMGW. Gdzie będzie najgorzej? IMGW prezentuje mapę:

Pogoda na jutro. Burze i silny wiatr to nie wszystko

Na wtorek (24 czerwca) IMGW zapowiada zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Możliwe przelotne opady deszczu na zachodzie, północy i w Bieszczadach, a na krańcach północno-wschodnich Polski także burze. W czasie burz suma opadów do 10 milimetrów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa parasole przydadzą się w województwach:

podlaskim

warmińsko-mazurskim

pomorskim

zachodniopomorskim

Pożegnam się z upałami. Eksperci z IMGW podają, że we wtorek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 18 stopni miejscami na północy, 22 na wschodzie i w centrum, do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i 25 na krańcach południowo-wschodnich. Najcieplej powinno być w okolicach:

Lublina

Krakowa

Katowic

Opola

Zielonej Góry

Poznania

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, miejscami w porywach do 55 km/h, na północy do 65 km/h, a nad morzem do 75 km/h, zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 70 km/h - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na 24 czerwca.

Dynamiczna pogoda zostanie z nami przynajmniej do końca tygodnia. Bliżej weekendu powinniśmy odnotować kolejne upały, choć temperatury tylko nieznacznie przekroczą 30 stopni. Prognozy codziennie aktualizujemy w serwisach "Super Expressu".

