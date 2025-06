Pogodowy armagedon w Polsce. Alerty IMGW w całym kraju. Spełni się najgorszy scenariusz? Tu będzie najgorzej

Pogodowy armagedon. Ulewy, wichury, grad. Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla większości województw w Polsce. W regionach objętych alertami prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu, osiągającymi lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwe są także gradobicia. Ostrzeżenia, w zależności od regionu, obowiązują do późnych godzin wieczornych. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h, a lokalnie do 90 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie wydanym dla mieszkańców województwa podlaskiego.

Obecnie burze przesuwają się z zachodu na wschód. - Miejscami w ich zasięgu mogą występować nieco intensywniejsze opady deszczu do 15-20 mm. Porywy wiatru nie będą przekraczać 50-60 km/h - w poniedziałek rano poinformowało IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje w części woj. pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego i woj. kujawsko-pomorskiego. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz przed południem porywy wiatru do 60 km/h, a po południu lub pod wieczór porywy do 75 km/h, a miejscami do 85 km/h. Możliwy grad - czytamy w komunikacie ogłoszonym dla mieszkańców Bydgoszczy.

Gdzie jest burza? Radar burzowy w internecie

Do śledzenia burz przydatnym narzędziem jest radar burzowy, który można bezpłatnie znaleźć w internecie. Tego typu radar dostępny jest również w formie aplikacji mobilnej, np. RainViewer. Warto pamiętać, że burze potrafią pojawić się nagle – szczególnie wiosną i latem, gdy często przebywamy na zewnątrz. Radar burzowy online pozwala szybko sprawdzić, gdzie aktualnie występują wyładowania atmosferyczne i w jakim kierunku się przemieszczają.

Radar burzowy to interaktywna mapa dostępna online, która pokazuje w czasie rzeczywistym:

miejsce występowania burz (wyładowań atmosferycznych),

natężenie opadów (deszczu, śniegu, gradu),

przemieszczanie się komórek burzowych,

często również siłę i kierunek wiatru.

Dzięki radarowi można w prosty sposób ocenić, czy burza zmierza w naszym kierunku, ile czasu może potrwać i jak duże jest zagrożenie pogodowe.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że burza to niebezpieczne zjawisko, dlatego należy:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr,

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami,

zamknąć okna i drzwi,

pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe,

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,

nie zatrzymywać się pod drzewami,

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,

przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne,

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

