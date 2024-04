Letnie warunki, ale z jesiennymi akcentami. Wiemy, gdzie pogoda się popsuje [Prognoza IMGW na 9.08.2024]

Prognozy na początek 15. tygodnia 2024 roku były bardzo optymistyczne i jeszcze we wtorek ten pozytywny nastrój będziemy utrzymywać. Choć nad Polską wisi wizja załamania pogody, to jeszcze w najbliższych godzinach będziemy się cieszyć przyjemnymi warunkami atmosferycznymi. W nocy z poniedziałku na wtorek utrzymają się dwucyfrowe wartości na plusie, jedynie w górach i w obszarach podgórskich spadną poniżej 10 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić nad morzem. Kierowcy powinni uważać w województwie pomorskim - nad morzem swoje zrobią mgły, ograniczające widzialność do 300 m. A co nas czeka w ciągu dnia? Niektórzy będą musieli wziąć ze sobą parasole.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek, 9 kwietnia 2024

W ciągu dnia słońce często przejmie inicjatywę na niebie, choć po południu i wieczorem na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i miejscami dużego. Synoptycy z IMGW przewidują przelotne opady deszczu na terenie północno-zachodniej Polski.

- Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, miejscami na zachodzie i południu w porywach do 55 km/h. W górach porywy wiatru do 70 km/h - przekazują eksperci z Instytutu w prognozie na 9 kwietnia.

Wtorek będzie kolejnym dniem z wysokimi temperaturami. Niektórzy śmiało mogą wyjść z domu w t-shircie i krótkich spodenkach. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 22 stopni Celsjusza na północy, około 24°C w centrum do 27°C miejscami na południu, chłodniej w kotlinach górskich 21°C, a nad samym morzem 15°C, 18°C - podaje IMGW.

Najgoręcej powinno być w Małopolsce, na Mazowszu, Śląsku, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Temperatury na poziomie 25 stopni i wyższym nie będą niczym nadzwyczajnym. Trzeba się nacieszyć letnimi wartościami, gdyż w środę do Polski przyjdzie ochłodzenie. Szczegóły będziemy regularnie aktualizować w naszym pogodowym serwisie.

