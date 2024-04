Nadchodzi załamanie pogody. Temperatury ostro w dół! Wiemy, kiedy to się stanie

Ciepły początek tygodnia, letnie temperatury

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada, że początek trwającego tygodnia będzie ciepły, ze słabym deszczem. Poważna zmiana w pogodzie nastąpi w nocy z wtorku na środę (9/10 kwietnia). Przez Polskę przejdzie chłodny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu. Na północy mogą być też burze. Temperatura mocno spadnie w porównaniu do minionych dni. 29,8 °C zmierzone w miejscowości Dobrogoszcz (woj. dolnośląskie) w niedzielę (7 kwietnia) będzie tylko pięknym wspomnieniem.

Załamanie pogody. Do Polski zbliża się chłodny front

Wtorek (9 kwietnia) będzie dniem słonecznym i ciepłym. Temperatura maksymalna od od 22°C na północy do 26°C na południu kraju. Nad samym morzem znacznie chłodniej około 15°C. Pogoda popsuje się wieczorem, ponieważ na zachodzie zacznie przybywać chmur i na północnym zachodzie pojawią się pierwsze przelotne opady deszczu. - Wiatr umiarkowany, porywisty, miejscami na zachodzie i południu w porywach do 55 km/h. W górach porywy wiatru do 70 km/h - zapowiada IMGW.

Załamanie pogody nastąpi w środę (10 kwietnia). W nocy i w ciągu dnia - jak prognozuje IMGW - "od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie front atmosferyczny". Wystąpi przelotny deszcz oraz burze. Znacznie chłodniej, na przeważającym obszarze kraju od 11°C do 15°C. Najcieplej na wschodzie, gdzie termometry wskażą 20-22°C. Najzimniej nad morzem i w kotlinach sudeckich, tam na termometrach 9°C. - Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h - informuje IMGW.

W czwartek (11 kwietnia) nieco więcej chwil ze słońcem niż w środę. Termometry pokażą od 14°C do 17°C. Najchłodniej nad morzem, około 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, w centrum i na wschodzie porywisty, z kierunków zachodnich. W piątek (12 kwietnia) znowu więcej ciemnych chmur i chwil z deszczem. Temperatura podobna do tej z czwartku. Najchłodniej nad morzem, około 10°C. W kotlinach górskich 13-14°C, na pozostałym obszarze od 15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, zachodni i północno-zachodni. Weekend zapowiada się na pochmurny i deszczowy. Temperatura maksymalna od 12-13°C na północy kraju do 20-22°C na południu.

Źródło: IMGW

Prognoza numeryczna temperatury powietrza +2 tygodnie. W przypadku takiej prognozy należy pamiętać, że: >7 dni sprawdzalność <50%, jutro prognozowana temperatura powietrza może uleć zmianie. W przypadku terminu powyżej 7 dni liczy się bardziej trend niż konkretne prognozowane… pic.twitter.com/FcmeilDPBu— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 8, 2024

