Zimni ogrodnicy 2024. Czy fala chłodu dotrze do Polski? Ekspert wyjaśnia

Kwiecień pożegnał nas piękną, słoneczną pogodą. Po wielu dniach brzydkiej i kapryśnej aury, znów zrobiło się ciepło. Taka pogoda utrzyma się też na początku maja, o czym informowaliśmy m.in. przy okazji pogody długoterminowej na maj 2024. - Początek maja ma być "z przytupem". Średnia temperatura ma być powyżej 15 stopni Celsjusza w wielu regionach naszego kraju, więc pojawi się termiczne lato - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW.

Co z pogodą w kolejnych dniach maja? - Po ciepłym początku maja ma przyjść ochłodzenie - mówi Walijewski i dodaje, że spadek temperatury ma pojawić się ok. 10-12 maja. Data załamania pogody w maju zbiega się z tzw. "zimnymi ogrodnikami". To zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy w połowie maja, po okresie utrzymywania się wyżu barycznego nad Środkową i Wschodnią Europą (w tym nad Polską), następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu zaczyna napływać – wraz z niżem barycznym – zimne powietrze z obszarów polarnych.

Temperatury w tym okresie spadną i to drastycznie. - Widać spływ chłodniejszej masy powietrza. Są nawet szanse na to, aby pojawił się przygruntowy przymrozek - zdradza nam Walijewski i przypomina, że to prognoza długoterminowa i jej sprawdzalność jest niższa.

Czy chłodniejsze powietrze zostanie z nami na dłużej? Rzecznik IMGW wyjaśnia. - Mniej więcej po 15 maja temperatura powinna wzrosnąć i unormować na poziomie tego, co średnio działo się z temperaturą w maju w ciągu ostatnich 30 lat - mówi Grzegorz Walijewski, co oznacza, że po chwilowym załamaniu pogody, znowu będziemy cieszyć się piękniejszym obliczem wiosny.

