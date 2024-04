Taka będzie pogoda w majówkę. Letnie temperatury i nagłe załamanie. Padła data

Pogoda długoterminowa na maj. Przeraźliwy chłód dotrze do Polski. Ekspert zdradził datę

Z prognozy IMGW wynika, że przełom kwietnia i maja w pogodzie "przyniesie dużo słońca i letnie temperatury". Na północnym zachodzie możemy spodziewać się słabych opadów deszczu. Więcej ciemnych chmur, a co za tym idzie opadów, a nawet burz, należy spodziewać się pod koniec trwającego tygodnia. Szczegóły poniżej.

Kwiecień pożegna nas wysokimi temperaturami i pogodnym niebem. Nawet 27 stopni

Poniedziałek (29 kwietnia) pogodny, nieco więcej chmur na zachodzie i północnym zachodzie. Może tam spaść słaby deszcz. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry wskażą od 14°C do 18°C. Na pozostałym obszarze kraju znacznie cieplej. 20°C na zachodzie, około 23°C w centrum, a najcieplej na południowym wschodzie. Tam termometry wskażą do 26°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni i południowy, tylko na północnym zachodzie północno-wschodni i północny - czytamy w komunikacie IMGW. Najsilniej wiać będzie na Przedgórzu Sudeckim, tam porywy wiatru do 60 km/h.

Kwiecień pożegna nas słoneczną aurą. 30 kwietnia bez deszczu w całej Polsce. Najchłodniej nadal nad morzem, tam na termometrach maksymalnie 16-18°C. Na pozostałym obszarze kraju dużo cieplej. 22°C na wschodzie, około 25°C w centrum, do 26°C na południu i zachodzie oraz 27°C na Nizinie Szczecińskiej. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km/h, na ogół z kierunków wschodnich - zapowiada IMGW.

Pogoda na długi weekend majowy. Burze i deszcz zepsują radość z wysokich temperatur

Co z pogodą w majówkę? Maj 2024 powita nas ciepłem i słońcem. 1 maja Na termometrach maksymalnie od 21-22°C na północy oraz w kotlinach karpackich. Najcieplej w zachodniej Polsce, do 25°C. Najchłodniej nad morzem, od 14°C do 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wiał będzie z południa i południowego wschodu - informuje IMGW. Podobna pogoda w czwartek (2 maja).

Ciemne, deszczowe chmury wrócą do Polski w piątek (3 maja). Na południu kraju możliwy deszcz. W pozostałych regionach ciepło i słonecznie. Na południowym wschodzie 20-21°C, nad resztą kraju 23-24°C. Najchłodniej nad Bałtykiem oraz na Podhalu. Tam termometry wskażą 14-16°C.

Załamanie pogody nastąpi w sobotę (4 maja). Miejscami deszcz, zaś we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski możliwe burze. Podczas burz wiatr może wiać z prędkością do 60 km/h. Nadal ciepło, choć na północnym zachodzie spadek temperatury maksymalnej do 17°C. W centrum i na wschodzie 23-24°C. Nad morzem zaledwie 12-14°C.

Niedziela (5 maja) z deszczem we wschodnich regionach, chwilami opady mogą być intensywne. Na pozostałym obszarze zachmurzenie kraju raczej bez deszczu. Nad morzem oraz na północnym wschodzie na termometrach zaledwie 12-14°C, w centrum około 20°C, zaś najcieplej na zachodzie, gdzie termometry wskażą 24°C.

