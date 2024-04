Co to jest Biruta? Zmieni pogodę w koszmar! Śnieżyce i burze to nie koniec

Ekspert IMGW: Pogoda na majówkę szykuje niespodziankę

Druga połowa kwietnia to jak dotąd czas brzydkiej pogody, z pochmurnym niebem, opadami deszczu, śniegu oraz spadkiem temperatury i przymrozkami. W najbliższych godzinach dojdzie do zwrotu i przełomu w pogodzie. - Do piątku (26 kwietnia) nad Polską będzie powietrze pochodzenia arktycznego, więc najbliższa noc jeszcze chłodna, z możliwymi przymrozkami - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W ciągu dnia zacznie do nas napływać cieplejsze powietrze, z temperaturą maksymalną rzędu 12-15 stopni Celsjusza. Jak mówi nasz rozmówca, piątkowy wzrost temperatury to będzie wstęp do jeszcze wyższych temperatur.

Kwiecień powoli dobiega końca, majówka coraz bliżej, zachodzi więc pytanie, jaka będzie pogoda w długi weekend majowy? - Pogoda zrobi nam dużą niespodziankę, oczywiście pozytywną - mówi nam Grzegorz Walijewski. - Jeśli ktoś na majówkę zostanie w Polsce, będzie mógł spędzić czas miło i przyjemnie.

Pogoda na majówkę. Temperatury ostro w górę, nawet 27-28 stopni

Jak mówi nasz rozmówca, już w sobotę (27 kwietnia) temperatura wzrośnie do 20 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. - W kolejnych dniach temperatura będzie się rozpędzać, nawet na naszym "biegunie zimna", czyli Suwalszczyźnie będzie ciepło - zdradza rzecznik IMGW. Ciepłe masy powietrza zostaną w Polsce do 2 maja (czwartek). W każdym z tych dni temperatura maksymalna do 25 stopni Celsjusza, a na krańcach zachodnich nawet 27-28 stopni.

Co z opadami podczas majówki? Czy deszcz zmąci nam radość z wolnego weekendu? - Do 1 maja ma być raczej sucho - twierdzi Grzegorz Walijewski. Wstępne prognozy zakładają, że od 2 maja zacznie napływać do nas nadal ciepłe, acz wilgotne powietrze. Do Polski dotrze deszcz oraz burze. - Te niebezpieczne zjawiska mogą pojawić się u nas 2 i 3 maja. Zagrzmi i powieje silniejszy wiatr - mówi Walijewski.

Polacy uwielbiają tam jeździć na majówkę. Co z pogodą nad morzem i na Mazurach?

Podczas majówki Polacy lubią spędzać czas w północnych regionach kraju, czyli nad morzem oraz na Mazurach. Jaką pogodę przyniesie majówka w tej części kraju? - Gdybym miał wybrać urlop, wybrałbym Mazury - opowiada naszemu reporterowi Grzegorz Walijewski. - Tam na termometrach powyżej 20 stopni, nawet do 24. Co do wybrzeża to Bałtyk jest jeszcze chłodny i tam poniżej 20 stopni, od około 16-19 stopni Celsjusza.

Zmiany w pogodzie, o których pisaliśmy w poprzednim wpisie i które mogą nadejść od 3/4 maja widoczne są dziś w prognozie długoterminowej. Należy pamiętać, że to prognoza, która jutro może ulec zmianie, ale obecnie 19. tydzień roku może być tygodniem chłodniejszym🔵 niż zwykle w… pic.twitter.com/PnMDlFlpvC— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 25, 2024

Wg🆕 prognozy numerycznej od niedzieli (28.04), przez sześć kolejnych dni, do piątku (03.05) można spodziewać się👇🟢🌡️ minimalna temperatura powietrza od 4°C do 15°C🟠🌡️ maksymalna temperatura powietrza od 16°C do 27°C🔵⛈️ przelotne opady deszczu i burze - zwłaszcza od 2 maja… pic.twitter.com/trmTzZdvWp— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 25, 2024

