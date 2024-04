Wróci śnieg i mróz. Wiemy, kiedy to się stanie. Lepiej wyciągnij ciepłą kurtkę z szafy

Śnieżyca zaatakowała Polskę! To nie koniec. Pogoda wariuje i nie zamierza przestać

Ulewne deszcze, śnieżne akcenty, a nawet to! Co ta pogoda wyprawia? [Prognoza IMGW na 17.04.2024]

To będzie słoneczny maj? Ludowa przepowiednia "od św. Łucji" odziera ze złudzeń

Maj 2024 pod hasłem burz. Jest prognoza długoterminowa

Burze dały o sobie znać dopiero w drugiej połowie kwietnia, ale to dopiero początek, bo zgodnie z prognozą długoterminową w maju będzie ich jeszcze więcej - informuje serwis Fanipogody.pl. Wszystko wskazuje, że w tym miesiącu normę wieloletnią mogą przekroczyć zarówno temperatury, jak i opady. Te ostatnie będą miały charakter konwekcyjny, co oznacza, że powstają, gdy wilgotna masa powietrza ogrzewa się od ziemi i unosi, a para wodna ulega kondensacji, tworząc chmury z gatunku Cumulonimbus. Przynoszą one intensywne opady, choć z reguły obejmujące relatywnie mały obszar. Dalsza część tekstu poniżej.

#MuratorOgroduje: Wysiew kwiatów - lewkonie, lwie paszcze i maki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najnowsza odsłona prognozy z modelu CFS wskazuje, że będzie to miesiąc z dominacją ośrodków niskiego ciśnienia, dlatego nie powinno zabraknąć opadów i gwałtownych burz. Przeważać ma na ogół konwekcyjny charakter opadów, ale czasem wystąpią opady wielkoskalowe o znacznym natężeniu. Przewidujemy, że w maju aktywność burzowa powinna być wyższa niż w kwietniu - informuje serwis Fanipogody.pl.