Potężne ulewy. W dwa dni spadnie tyle deszczu, co przez miesiąc. Padła data

Kwiecień plecień. Co za pogoda, w nocy przymrozek, w dzień deszcz ze śniegiem!

Spadek do -4 stopni, opady śniegu i jeszcze to! Pogoda znów zaskakuje [Prognoza IMGW na 23.04.2024]

Nadciąga fala deszczu. Wiemy, kiedy spadnie najwięcej deszczu

Pogoda w ostatnich dniach nas nie rozpieszcza. Jest zimno i deszczowo. Początek tygodnia zapowiada się na w miarę suchy prawie w całym kraju, wciąż z dość niskimi temperaturami. W środę (24 kwietnia) nastąpi załamanie pogody. Do Polski zmierzają ulewne deszcze, przede wszystkim w południowej, wschodniej i centralnej Polsce. W nocy ze środy na czwartek (24/25 kwietnia) fala deszczu przesunie się nad zachodnie i północne regiony kraju, choć na południu i w centrum nadal będzie obficie padać. Tak fatalna pogoda utrzyma się do czwartku (25 kwietnia). Dopiero bliżej weekendu, w piątek (26 kwietnia), aura poprawi się, a padać i to dużo słabiej będzie jedynie na północy.

Jak podaje portal twojapogoda.pl, "przez ten czas spadnie przeważnie od 15 do 30 mm deszczu, najwięcej na zachodzie, w centrum, na północy i północnym wschodzie, lokalnie na Dolnym Śląsku do 30-50 mm". - Dla porównania kwietniowa norma wynosi około 30 mm - czytamy w artykule.

Taka pogoda może wiązać się z gwałtownym wzrostem poziomu wód w rzekach oraz lokalnymi podtopieniami dróg, a także zabudowań i posesji.

Źródło: TwojaPogoda.pl

