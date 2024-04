Śnieżyce i przymrozki nie odpuszczają, ale na horyzoncie widać zmianę! Szalona pogoda w Polsce. „Zdecydowane odwrócenie trendu”

Jak już sygnalizowaliśmy w naszym serwisie, początek tygodnia jest chłodny i nieprzyjemny. Potwierdzają to prognozy IMGW na kolejne godziny. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ukrywają, że taka dynamika w pogodzie jest co najmniej zaskakująca. 17. tydzień 2024 roku również przyniesie niespodzianki. - Przez większą część tygodnia dominować będzie chłodna aura, często z nocnymi przymrozkami i opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami nawet śniegu. Kolejny weekend to zdecydowane odwrócenie trendu. Zrobi się pogodnie i znacznie cieplej - podaje IMGW. Spójrzmy, jak to wygląda we szczegółach.

Potężny atak zimy. Tutaj będzie najgorzej. Nawet 20 stopni mrozu

Pogoda w Polsce. Prognoza IMGW na 22-28 kwietnia 2024

Z prognozy na najbliższe dni wynika, że pierwsza połowa tygodnia przyniesie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatury pokażą nawet -4 stopni. Najchłodniej powinno być na zachodzie i na południu. Do środy najwięcej opadów notować będziemy na północy kraju. Z kolei w czwartek (25 kwietnia 2024), na zachodzie kraju opady miejscami mogą być intensywne.

Kiedy zrobi się cieplej? Humory poprawią nam się już w piątek, gdyż od zachodu będzie się ocieplać. Prawdziwa bomba ciepła wybuchnie podczas weekendu. Jeśli planowaliście wypoczynek, to najlepiej poczekać na dni 27-28 kwietnia.

- W sobotę powrót ciepłej wiosennej pogody z większą ilością słońca. Jedynie na Pomorzu i krańcach południowo-wschodnich może gdzieniegdzie przelotnie padać deszcz. Na pozostałym obszarze przewaga pogodnego nieba. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 14°C do 19 stopni Celsjusza, jedynie nad samym morzem nieco chłodniej, tu od 11°C do 15°C - podaje IMGW.

- W niedzielę nadal napływać będzie ciepłe powietrze. W całym kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C. Jedynie nad samym morzem jeszcze dość chłodno, bo od 13°C do 18°C - podsumowują synoptycy z Instytutu.

Prognozy na końcówkę tygodnia mogą jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom. Doniesienia meteorologów będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie. Pod artykułem proponujemy quiz o tematyce pogodowej.

Quiz. Przysłowia o pogodzie Pytanie 1 z 10 Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to... śniegu już nie będzie mokro będzie wszędzie pojawią się żołędzie Dalej