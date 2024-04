Bezlitosna pogoda długoterminowa na maj 2024. Burze z piorunami zaatakują Polaków. To nie wszystko

Wiosna w pełni, mamy drugą połowę kwietnia, a pogoda bardziej przypomina zimę. Temperatura drastycznie spadła, ciepłe kurtki i buty wróciły do łask, a temperatury sięgające 30 stopni Celsjusza na początku kwietnia wydają się być jedynie pięknym wspomnieniem. Co gorsza, prognozy na najbliższe dni wcale nie zapowiadają ponownego ocieplenia. Będzie padać i zrobi się jeszcze chłodniej. - Na razie nie widać powrotu do temperatur powyżej 20 stopni Celsjusza - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Ekspertka dodaje, że chłodna i deszczowa pogoda "będzie utrzymywać się przez najbliższy tydzień". Już w nocy z czwartku na piątek (18/19 kwietnia) pojawić się mogą opady deszczu ze śniegiem i śniegu oraz przymrozki, przed którymi IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia.

Pogoda poprawi się po weekendzie?

Niestety, po weekendzie nie widać zmiany pogody. - Po weekendzie kontynuacja chłodnej pogody i taki stan rzeczy utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Nadal będą występować przymrozki oraz opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, szczególnie na północy. Przymrozki możliwe jeszcze w nocy z wtorku na środę (23/24 kwietnia) - mówi Grażyna Dąbrowska i dodaje, że pogoda będzie dynamiczna, ponieważ cały czas napływa do nas zimne powietrze. Temperatura do połowy tygodnia w ciągu dnia nie przekroczy 12 stopni Celsjusza.

Kiedy należy spodziewać się wzrostu temperatur i powrotu piękniejszego oblicza wiosny? - Jeśli nasze prognozy się sprawdzą, troszeczkę cieplej powinno zrobić się w czwartek (25 kwietnia), ale wciąż będzie deszczowo - opowiada ekspertka IMGW. - Prognozowana temperatura od 10 stopni Celsjusza na Wybrzeżu do 17 stopni - dodaje Dąbrowska, ale zwraca też uwagę, że "niektóre modele wskazują jednak, że trwające ochłodzenie potrwa nieco dłużej niż do czwartku (25 kwietnia)".

Wg🆕 numerycznej💻 prognozy długoterminowej👇🔹 Siedemnasty tydzień roku znacznie chłodniejszy🔵 niż w ten sam w latach 1991 - 2020. Nadal istnieje duże prawdopodobieństwo występowania #przymrozek.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/YPujYHD3xJ— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 18, 2024

Dzisiejszy scenariusz prognozy średnioterminowej utrzymuje chłodną🟢 wersję wiosny z przymrozkami🔵 do 26 kwietnia. W tym okresie maksymalna temperatura powietrza może nie przekroczyć 12°C.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/tjIVOd0D7k— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 18, 2024

