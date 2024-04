Niepokojące anomalie w całej Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było

Niepokojące anomalie w całej Polsce. Rzepak zakwitł już pod koniec marca

Kwitnące pola rzepaku kojarzą się przede wszystkim z majem. W przeszłości to właśnie wtedy pola przybierały kolor intensywnej żółci, ozdabiając krajobraz. Ten rok jest jednak inny. Polscy rolnicy mówią o anomalii!

Jak podaje portal farmer.pl, pierwsze doniesienia o kwitnącym rzepaku w regionach południowo-zachodnich pojawiły się jeszcze przed Wielkanocą, pod koniec marca. Niegdyś zdarzało się, że kwitł już w kwietniu, jednak marzec? Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było.

Co na to wpływa? Według portalu branżowego, przyczyniła się do tego wyjątkowo ciepła wiosna, która pojawiła się właściwie od razu po zimie, bez okresu przejściowego. Kolejne fazy kwitnienia rzepaku mają nastąpić równie szybko, co niepokoi wielu rolników, szczególnie w perspektywie nadchodzącego załamania pogody i drastycznego spadku temperatury. Rozwój sytuacji zależy od tego, czy temperatura się utrzyma, czy dalej będzie spadać.