Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C,6°C na północy, do 7°C,9°C w centrum i 10°C,14°C na południu. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, na południowym wschodzie cieplej od 18°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich - informuje IMGW, przedstawiając prognozę na początek kolejnego tygodnia, 15-21 kwietnia.