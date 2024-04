Drastyczna zmiana. Fala chłodu wkroczy do Polski. Będziemy trząść się z zimna

Ulewne deszcze, śnieżne akcenty, a nawet to! Co ta pogoda wyprawia? [Prognoza IMGW na 17.04.2024]

Ochłodzenie i przymrozki. Taka będzie pogoda w drugiej połowie kwietnia

Temperatura w połowie kwietnia mocno spadła w porównaniu do tego, co wskazywały termometry na początku miesiąca. Wielu z nas czeka na zmianę pogody i rzeczywiście prognozy przewidują drastyczną zmianę. Zamiast ponownego ocieplenia zrobi się jeszcze zimniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega, że "przymrozki to zjawisko, które będzie nam towarzyszyć przez kilka kolejnych nocy i poranków".

IMGW informuje, że "do tej pory kwiecień jest wciąż ekstremalnie ciepłym miesiącem". Przed nami jednak kilka dni z załamaniem pogody i znacznym ochłodzeniem. Będzie na tyle zimno, że w najbliższych dniach prognozowane są przymrozki. W czwartek (18 kwietnia) przedstawiło scenariusz prognozy średnioterminowej. Z modeli pogodowych wynika, że przed nami "chłodna wersja wiosny z przymrozkami" i to aż do 26 kwietnia. Czyżby tak fatalna pogoda miałaby się utrzymać aż do majówki? W najbliższych dniach maksymalna temperatura powietrza może bowiem nie przekroczyć 12°C.

- Do Polski napływa arktyczna masa powietrza z północy - informuje IMGW. Scenariusz prognozy średnioterminowej na kwiecień 2024 zakłada, że od czwartku (18 kwietnia) do 25 kwietnia na przeważającym obszarze Polski wystąpią przymrozki. Szczególnie zimno ma być w środku nadchodzącego tygodnia. We wschodniej części kraju termometry wskażą nawet -4°C. Numeryczna prognoza długoterminowa zakłada, że siedemnasty tydzień roku 2024 (22-28 kwietnia) zapowiada się na znacznie chłodniejszy niż w ten sam w latach 1991 - 2020 i to o 4-5 stopni Celsjusza.

Dzisiejszy scenariusz prognozy średnioterminowej utrzymuje chłodną🟢 wersję wiosny z przymrozkami🔵 do 26 kwietnia. W tym okresie maksymalna temperatura powietrza może nie przekroczyć 12°C.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/tjIVOd0D7k— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 18, 2024

Siedemnasty tydzień roku nadal chłodniejszy🔵 niż zwykle w latach 1991 - 2020. Osiemnasty tydzień (majówka) z prognozowaną maksymalną temperaturą powietrza od 10°C na wybrzeżu, 16°C w centrum, do 18°C na południu.ℹ️ Podana prognozowana maksymalna temperatura powietrza dotyczy… pic.twitter.com/ctKMXGxZUj— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 17, 2024

Czy w kwietniu spadnie śnieg? Co mówią prognozy?

Skoro prognozowane jest znaczące ochłodzenie, rodzi się pytanie, czy w kwietniu spadnie śnieg? Portal twojapogoda.pl informuje, że "na początku przyszłego tygodnia miejscami na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Mazowszu spadnie od 1 do 5 centymetrów śniegu, który sprawi, że drogi i chodniki będą bardzo śliskie". Z kolei IMGW opublikowało prognozę numeryczna WRF-ICON na cztery kolejne dni z sumą opadu atmosferycznego oraz rodzajem opadu. Z danych wynika, że w najbliższy weekend (19-21 kwietnia) opady śniegu z deszczem możliwe są na północnym zachodzie, północnym wschodzie oraz południu kraju.

Źródło: IMGW / twojapogoda.pl

Prognoza numeryczna WRF-ICON +4 dni z sumą opadu atmosferycznego oraz rodzajem opadu.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/YLEIGaGJc8— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 17, 2024

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej