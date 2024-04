Ulewne deszcze, śnieżne akcenty, a nawet to! Co ta pogoda wyprawia? [Prognoza IMGW na 17.04.2024]

Przymrozki i oblodzenia w nocy. IMGW ostrzega

O prognozę pogody na piątek (19 kwietnia) poprosiliśmy Grażynę Dąbrowską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Czego możemy spodziewać się w najbliższych godzinach? W nocy z czwartku na piątek (18/19 kwietnia) - jak mówi ekspertka z IMGW - "opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Dotyczy to północno-wschodniej części kraju, jak i rejonów podgórskich". - W obszarze od Zatoki Gdańskiej po Górny Śląsk pojawią się rozpogodzenia i tutaj utworzą się mgły, ograniczające widzialność do ok. 300 metrów - mówi Grażyna Dąbrowska i dodaje, że tuż przed pojawieniem się mgły, temperatura spadnie do - 2 stopni Celsjusza. Temperatura nieznacznie powyżej zera na krańcach wschodnich, około 3-4 stopni na Wybrzeżu, tam najcieplej.

Uwaga, drogi i chodniki po opadach mogą być śliskie, dlatego IMGW wydało ostrzeżenia, które obowiązują od czwartku (18 kwietnia) wieczorem do piątkowego poranka (19 kwietnia). Alerty meteo dotyczące przymrozków i oblodzeń dotyczą wszystkich województw w Polsce, oprócz woj. zachodniopomorskiego i woj. lubuskiego.

Taka będzie pogoda w piątek. Prognoza IMGW na 19.04.2024

Piątek (19 kwietnia) będzie pochmurny, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami także krupy śnieżnej. W górach spadnie śnieg, w Sudetach do 5 cm białego puchu. Lokalnie możliwe też burze. Najchłodniej nad morzem i w górach, gdzie termometry wskażą 7°C. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna od 8°C do 12°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, początkowo przeważnie zachodni, po południu na ogół południowy. Wysoko w Sudetach porywy do 100 km/h, w Karpatach do 65 km/h - prognozuje IMGW.

