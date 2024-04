Cała Polska odczuje to na koniec kwietnia. Eksperci od pogody nie mają wątpliwości [Prognoza IMGW na 30.04.2024]

Pogoda długoterminowa na maj. Przeraźliwy chłód dotrze do Polski. Ekspert zdradził datę

Huraganowe wichury w drodze do Europy?

Nawet 130-140 km/h osiągną porywy wiatru, który na początku maja pojawi się na Islandii - informuje serwis Fanipogody.pl. Do takiej pogody dojdzie wskutek zderzenia ośrodka z bardzo niskim ciśnieniem, który znajduje się nad krajem, z ośrodkiem z kontynentalnej Europy, gdzie te wartości są zdecydowanie niższe. Skutkiem takich zdarzeń będzie wzrost gradientu ciśnienia, i to na stosunkowo niewielkim obszarze, co drastycznie zwiększy prędkość wiatru. Dalsza część tekstu poniżej.

Mimo takiego pogodowego zderzenia wichury o sile przekraczającej grubo 100 km/h nie dotrą do kontynentalnej Europy, choć nadal będzie mocno wiało. W zachodniej i centralnej części kontynentu wiatr może osiągnąć prędkość 60-70 km/h i zjawi się w Polsce już od 30 kwietnia. Najmocniej odczują to mieszkańcy Górnego Śląska, gdzie powieje najmocniej, i centrum.