Taka będzie pogoda w pierwszy dzień majówki. Jeden szczegół niepokoi [Prognoza IMGW na 1.05.2024]

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na środę, 1 maja 2024

Już już wcześniej zapowiadaliśmy, pogoda szykowała przyjemne niespodzianki na majówkę. Potwierdza to również prognoza na 1 maja. Synoptycy IMGW wskazują na przyjemną noc, z zachmurzeniem małym lub bezchmurnym niebem. Jedynie w Górach Świętokrzyskich temperatury przy gruncie spadną poniżej zera. Poza tym względnie ciepło, a na północnym zachodzie nawet 13 stopni Celsjusza na plusie. Jedynym problemem będzie porywisty wiatr, który lokalnie osiągnie 55 km/h. W Sudetach prędkość wiatru osiągnie nawet 115 km/h, ale mówimy tutaj o terenach, znajdujących się wysoko w górach. Tak w dużym skrócie wygląda noc z wtorku na środę. A co nas czeka w ciągu dnia?

W środę Polakom nie przydadzą się parasole. Jeżeli ktoś zaplanował długi weekend majowy, to jego początek będzie należał do przyjemnych, a już na pewno nie popsuje go pogoda. Z domu będzie można wyjść bez kurtek i ciepłej odzieży.

- W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 22°C do 26 stopni Celsjusza, chłodniej nad morzem od 17°C do 20°C - podają synoptycy IMGW w prognozie na 1 maja. Najcieplej powinno być w Wielkopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie, Mazowszu, Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Zachodniopomorskiem. We wszystkich szesnastu województwach temperatury przekroczą lub dobiją do poziomu 20 stopni Celsjusza. Nic tylko się cieszyć i wypoczywać!

Problemy? Właściwie tylko jeden. - Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, na ogół południowo-wschodni i wschodni, lokalnie południowy. W rejonach podgórskich porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 85 km/h, w Sudetach do 110 km/h - wskazują eksperci z Instytutu. Na szczęście, na terenach nizinnych nie odnotujemy wichur, które groziłyby poważniejszymi zniszczeniami.