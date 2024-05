Pogoda w poniedziałek. Prognoza IMGW na 20.05.2024

W nocy z niedzieli na poniedziałek (19/20 maja) miejscami spadnie przelotny deszcz. Na początku nocy spodziewane są również burze, podczas których spaść ma do 20 mm wody. W górach nad ranem mgły, które mogą ograniczyć widzialność do 400 m. Noc ciepła, termometry pokażą od 10°C do 13°C. Nieco chłodniej w górach, tam na termometrach od 6°C do 8°C. - Wiatr słaby, z kierunków południowych, jedynie na wybrzeżu wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - prognozuje IMGW.

W poniedziałek (20 maja) przelotny deszcz oraz burze pojawią się w Polsce po południu. Spaść ma do 25 mm. Nadal ciepło, na termometrach maksymalnie od 22°C do 25°C. Nieco chłodniej w górach i nad morzem, tam temperatura w granicach 19-20°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach porywy do 55 km/h - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

