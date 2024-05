Załamanie pogody to kwestia godzin. Alerty meteo dla całej Polski

Burze, deszcz i grad nad Polską. Ostrzeżenia IMGW

Od kilku dni synoptycy zapowiadali załamanie pogody w czasie weekendu. Nad polskim niebem miało się pojawić więcej ciemnych chmur, a wraz z nimi opady deszczu, gradu i burze. W niedzielę (19 maja) w całej Polsce miejscami spadnie przelotny deszcz, lokalnie możliwy też grad. Ponadto burze. - Prognozowana suma opadów w czasie burz przeważnie do 20 mm, lokalnie do 35 mm - zapowiada IMGW. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 15 z 16 województw. Wyjątkiem jest woj. podlaskie.

Nadal bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od 22°C do 26°C. Nieco chłodnej nad morzem oraz w górach, tam termometry wskażą od 17°C do 20°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 75 km/h, południowy i południowo-zachodni, jedynie nad morzem północno-wschodni - czytamy w komunikacie IMGW.

Niespokojna będzie również najbliższa noc. Burze z czasem będą zanikać, spadnie też przelotny deszcz. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Uwaga na mgły, które nad ranem w dolinach karpackich mogą ograniczać widzialność do 400 m. Ciepło, na termometrach w nocy od 10°C do 13°C, jedynie w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C. - Wiatr słaby, z kierunków południowych, jedynie na wybrzeżu wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - prognozuje IMGW.

Poniedziałek (20 maja) będzie kolejnym dniem z niespokojną pogodą. Po południu kolejna fala opadów i burz. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Na termometrach maksymalnie od 22°C do 25°C. Nieco chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich. Tam 19-20°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach porywy do 55 km/h - informuje IMGW.

UWAGA ⚠️OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW➡️BURZE °1Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie gradOd: 2024-05-19 10:00Do: 2024-05-19 23:00 pic.twitter.com/KGvqaEEYfJ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 19, 2024

