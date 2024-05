Potężne załamanie pogody dotrze do Polski. Klimat rodem z horroru. Lepiej nie wychodzić z domu

Potężne załamanie pogody. Burze i ulewne deszcze to nie wszystko. IMGW ostrzega

Sprawdzają się niekorzystne prognozy dla Polski, które przekazywaliśmy w naszym serwisie. Bardzo dużo opadów deszczu, burze i grad - w najbliższy weekend wielu naszych rodaków wybierze pozostanie w domu i będzie miało rację. Z prognozy ostrzeżeń IMGW wynika, że burze i silny wiatr zaatakują w kilkunastu województwach. Alerty będą rzecz jasna aktualizowane, ale już dziś wiemy, że za oknami dominować będzie klimat rodem z filmów grozy. Sprawdziliśmy, w których rejonach będzie najgorzej. Niestety, pod koniec weekendu załamanie pogody obejmie niemalże wszystkie województwa. Szczegóły, opisane przez synoptyków nie brzmią zachęcająco.

Pogoda długoterminowa na lato 2024. To się wydarzy w czerwcu, lipcu i sierpniu. Alarmujące prognozy

Pogoda na weekend: Burze z gradem, wichury, a nawet to

Już na piątek IMGW zapowiedział przelotne opady deszczu, a po południu możliwe burze. W nocy z piątku na sobotę (17/18 maja 2024 r.) burze pojawią się w górach, a konkretnie w Sudetach i Karpatach. Zobaczmy, co nas czeka w sobotę. Tutaj burze i ulewy będą miały nieprzyjemne towarzystwo.

- Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju możliwy opad drobnego gradu. Suma opadów deszczu podczas burz na zachodzie i w centrum do 10 mm, na południu lokalnie do 20 mm - prognozują eksperci z IMGW na 18 maja. Porywisty wiatr do 65 km/h będzie "partnerem" burzowych klimatów. W nocy, na wschodzie i w centrum pojawią się lokalne mgły. ograniczające widzialność do 400 m.

Burze uaktywnią się również w niedzielę. Z mapy IMGW wynika, że nie zagrzmi jedynie w województwie pomorskim, ale tam również przydadzą się parasole. Temperatury na zachodzie i na Dolnym Śląsku mogą osiągnąć nawet 25 stopni Celsjusza, ale marne to pocieszenie. Nie możemy wykluczyć lokalnych podtopień.

Pamiętajmy, aby w czasie burzy zachować szczególną ostrożność. Należy zabezpieczyć cenne rzeczy, unikać parkowania pod drzewami i ostrzegać rodzinę (zwłaszcza seniorów) o niespokojnej pogodzie. W ten weekend przyda się regularne obserwowanie ostrzeżeń IMGW. Będziemy je analizować w naszym serwisie.

Galeria ze zdjęciami: Front burzowy w Polsce. Ponad 2100 interwencji strażaków

🧾Synoptyczna prognoza pogody na weekend 17-19.05.2024 r.👇🏻https://t.co/rfzrhdIzNfW weekend pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Jedynie w piątek na przeważającym obszarze kraju będzie jeszcze słonecznie☀ Przeszkadzać nam może porywisty wiatr. Noce coraz cieplejsze. pic.twitter.com/dwjcy1mjRu— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 17, 2024