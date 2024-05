Świetne wieści przed weekendem. Nadciąga fala gorąca. Jeden szczegół popsuje pogodę …

Taka będzie pogoda w piątek. Prognoza IMGW na 24.05.2024

Noc z czwartku na piątek (23/24 maja) pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są też burze wczesną nocą, szczególnie w południowych regionach kraju. Tam może też spaść do 15 mm wody. Noc ciepła, na termometrach od 11°C w zachodniej części kraju i w rejonach podgórskich do 15°C na wschodzie i południu Polski. Uwaga na mgły, które nad ranem mogą ograniczyć widzialność do 300 m. - Wiatr słaby, na wschodzie południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie południowo-zachodni i południowy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Pochmurno również w piątek (24 maja). Nadal mogą występować burze i przelotny deszcz, a lokalnie także grad. Jak podaje IMGW, "prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, a na południu i południowym zachodzie do 35 mm". Temperatury pójdą w górę. Najniższa temperatura nad morzem, tam zaledwie 17-20°C. W zachodniej Polsce i kotlinach górskich do 22°C. W centrum termometry pokażą 25°C w centrum. Najcieplej we wschodnich regionach, tam do 29°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, na południu do 80 km/h - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

