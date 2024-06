Burze i ulewne deszcze do 55 mm nie odpuszczą. To się stanie za kilka godzin [Prognoza IMGW na 4.06.2024]

Zarówno w maju, jak i na początku czerwca sporo pisaliśmy o pogodowej dynamice. Nie inaczej będzie w przypadku prognozy na 4 czerwca. Gwałtowne zjawiska meteorologiczne po raz kolejny dadzą się we znaki Polakom. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na bieżąco aktualizują prognozę synoptyczną i ostrzeżenia. Dotyczą one przede wszystkim silnych deszczów z burzami i samych burz.

Pogoda na jutro. Burze i deszcze już w nocy z 3 na 4 czerwca

Najbliższa noc nie będzie spokojna. Z prognozy IMGW wynika, ze miejscami, głównie na południu, wschodzie i w centrum, początkowo odnotujemy przelotne opady deszczu i zanikające burze. - Po północy na południowym wschodzie kraju okresami opady deszczu o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam możliwe ponownie burze. Sumy opadów w centrum i na wschodzie do 15 mm, na południu miejscami do 55 mm - alarmują synoptycy. W czasie burz wiatr może dochodzić do 65 km/h. Temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 9 stopni Celsjusza, do 15 w centrum i na południu.

Prognoza IMGW na wtorek, 4 czerwca 2024

W ciągu dnia zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże, na południowym wschodzie duże i całkowite. Niestety, pogoda będzie skutecznie zniechęcała do wychodzenia z domu. Mapa alertów zawiera pomarańczowe i żółte kolory. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sprawiają, że łapiemy się za głowy.

- Miejscami, głównie w centrum, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie i wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów na południowym wschodzie i wschodzie do około 40 mm, lokalnie do 50 mm. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - alarmują eksperci z IMGW.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19 stopni Celsjusza do 23°C, na Podlasiu lokalnie 25 stopni Celsjusza; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich 15°C, 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni, na południowym wschodzie z kierunków północnych.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE #IMGW‼️ WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW ALARMOWYCH 3🔴Barycz bez Orli i Polskiego Rowu (wielkopolskie)Stany wody mogą podnosić się w Odolanowie na Baryczy powyżej alarmowego, w Odolanowie na Kurochu powyżej ostrzegawczego pic.twitter.com/KOLni6bni7— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 3, 2024