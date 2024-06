Nadchodzi wyczekiwana zmiana! Jest jeden problem, prognozy są jednoznaczne

Prognoza IMGW. Temperatury w dół, ale burze zostaną

IMGW informuje, że w najbliższych dniach pogodę w Polsce "kształtować będą chłodniejsze masy powietrza polarnego morskiego napływające do nas bezpośrednio znad północnego Atlantyku". Na początku tygodnia intensywne opady i burze wystąpią w południowej i wschodniej części kraju. Wszystko za sprawą niżu znad Węgier, przemieszczającego się na północny wschód. Od środy (5 czerwca) zrobi się chłodniej, szczególnie w północnych regionach. Cieplej na południu, ale tam prognozowane są groźnie burze.

W poniedziałek (3 czerwca) nadal burzowo, wyjątkiem woj. zachodniopomorskie oraz woj. lubuskie. Podczas burz spadnie do około 30 mm, na południu nawet do 45 mm. Na zachodzie termometry wskażą 20°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 25°C. Chłodniej nad morzem i w górach, około 18°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h - zapowiada IMGW.

We wtorek (4 czerwca) burze na wschodzie, w centrum i na południu kraju, miejscami z gradem i intensywnymi opadami, nawet do 40 mm. Zrobi się nieco chłodniej, od 18°C do 23°C, nad morzem zaledwie 14°C. - Wiatr słaby, północny i północno-zachodni, tylko na północy kraju zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h - prognozuje IMGW. W środę (5 czerwca) podobna temperatura, ale burze możliwe jedynie w zachodnich regionach kraju. W czwartek (6 czerwca) burze przeniosą się na południu.

Prognoza IMGW na weekend

Co z pogodą w weekend? W piątek (7 czerwca) na termometrach od 18°C na północy i wschodzie, około 21°C w centrum, najcieplej na południu, gdzie termometry wskażą 24°C. Na wschodzie i południu burze i deszcz. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W sobotę (8 czerwca) deszcz, we wschodnich regionach również burze. Zrobi się nieco cieplej, nawet do 27°C na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze od 21°C do 24°C. Chłodniej nad samym morzem i w kotlinach Sudeckich, od 15°C do 19°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na północy w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h - informuje IMGW.

W niedzielę (9 czerwca) burze nadal na wschodzie. Duże różnice w temperaturze. Zaledwie 13-16°C w Sudetach i nad morzem, w centrum, na północy i zachodzie około 20°C. Najcieplej na południowym wschodzie kraju, do 26°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, tylko na północy lokalnie zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h - prognozuje IMGW.

Długoterminowa prognoza numeryczna +5 tyg.ℹ️ Model podlega dziennej aktualizacji. Należy zwracać uwagę na datę startu modelu. Jutro wartości mogą ulec zmianie.Tydzień 24 ze średnią🌡️ bliską normy. Prawdopodobieństwo wystąpienia upału niskie👉od 0 do 2%.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/1kOxQfo5Qq— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 3, 2024

