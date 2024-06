Pogoda w poniedziałek, 3 czerwca. IMGW ostrzega przed burzami

W prognozie na poniedziałek (3 czerwca), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. - Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Jedynie na zachodzie kraju bez burz. Wysokość opadów w czasie burz do około 30 mm, lokalnie na południu do 45 mm - czytamy w komunikacie IMGW. Nadal ciepło, na termometrach maksymalnie od 20°C na zachodzie, do 25°C na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w górach, tam około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.💨

Burze nad Polską. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 14 z 16 województw. Groźne burze mają ominąć jedynie woj. zachodniopomorskie oraz lubuskie. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami dotyczy województw:

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

łódzkiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, a punktowo do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Burze nad Polską. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami dotyczy województw:

podkarpackiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

śląskiego

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie IMGW.

