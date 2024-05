Pogoda na dziś: Wichury do 90 km/h to zaledwie początek. Eksperci biją na alarm. Tak źle dawno nie było

Bardzo ciepły maj. Załamanie pogody w czerwcu?

Od kilkunastu dni w Polsce jest bardzo ciepło. Temperatury sięgają prawie 30 stopni Celsjusza, a średnia temperatura dobowa przekracza 15 stopni Celsjusza, co w praktyce oznacza termiczne lato. Anomalie temperatury są powyżej normy. Czy w czerwcu będzie podobnie? Kiedy należy spodziewać się ochłodzenia? Rozmawiamy o tym z Grzegorzem Walijewskim, rzecznikiem IMGW. Nasz rozmówca zwraca uwagę na datę, w której należy spodziewać się ochłodzenia. Nie stanie się to w długi weekend. - Średnia temperatura dobowa w najbliższych dniach nadal będzie przekraczać 15 stopni Celsjusza, co oznacza termiczne lato - zauważa Walijewski.

Ochłodzenie w czerwcu. Padła data

Kiedy więc zrobi się chłodniej? - Najwcześniej we wtorek, 4 czerwca. Trochę się ochłodzi, temperatura maksymalna do 21 stopni Celsjusza, na przeważającym obszarze 17-19 stopni - mówi rzecznik IMGW i zwraca też uwagę, że na ten moment prognozy nie przewidują niebezpiecznych zjawisk, które pojawiały się w Polsce od kilku dni. - Nie ma na ten moment warunków do burz. Może być to pierwszy dzień od dłuższego czasu, kiedy jako IMGW nie wydamy ostrzeżeń dotyczących burz - komentuje Walijewski.

Śledźcie materiały pogodowe na se.pl. Tam wkrótce prognoza długoterminowa na czerwiec 2024 od IMGW.

Przyszłotygodniowy scenariusz z temperaturą w normie z lat 1991 - 2020.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/2ruC9ogBdK— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) May 29, 2024

