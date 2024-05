Prawie 30 stopni i burze "każdego dnia". Fatalna prognoza przed długim weekendem

Prognoza IMGW. Pogodowego przełomu nie będzie: "Burze każdego dnia"

Jak przewidują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), "w nadchodzącym tygodniu nadal napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze z południa". Jedynie na początku tygodnia, do wtorku, i to we wschodniej Polsce, niebo będzie niemal bezchmurne, głównie za sprawą pogodnego wyżu znad Rosji. Co z pogodą później? - Każdego dnia wystąpią miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Pogodę będą kształtowały słabo gradientowe układy niskiego ciśnienia utrzymujące się nad Europą Środkową - czytamy w komunikacie IMGW. A zatem na przełomie maja i czerwca pogoda może być niebezpieczna. To fatalne wieści tuż przed zbliżającym się długim weekendem. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza IMGW na kolejne dni.

Pogoda na koniec maja

W poniedziałek (27 maja) piękna pogoda we wschodnich regionach Polski. W zachodniej i centralnej części kraju możliwe burze i przelotne opady deszczu, lokalnie również grad. Wysokość opadów może sięgać 20-35 mm, a porywy wiatru 80 km/h. Nadal bardzo ciepło, na termometrach od 24°C do 29°C na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej nad morzem i w górach, tam do 22°C. Podobna pogoda we wtorek (28 maja), choć we wschodniej Polsce gdzieniegdzie może pojawić się słaby deszcz. Przed nami kolejny burzowy dzień, z opadami do 15-25 mm. Na północy kraju może to być nawet 40 mm. Termometry wskażą maksymalnie 24°C do 29°C. Chłodniej w zachodniej Polsce i w górach, tam na termometrach od 18°C do 21. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, podczas burz w porywach do 70 km/h, na północy do 90 km/h, południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie kraju skręcający na zachodni - zapowiada IMGW.

W środę (29 maja) lepsza pogoda w zachodniej Polsce, tam możliwy jedynie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju, głównie w centrum i na wschodzie burze i deszcz, lokalnie z gradem. W zachodniej Polsce na termometrach 20-23°C. W centrum i wschodnich regionach 25-28°C. Nad morzem i w górach zaledwie od 15°C do 18°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wschodzie przeważnie wschodni, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich przechodzący w zmienny. Podczas burz wiatr w porywach do 70 km/h - prognozuje IMGW.

W czwartek (30 maja) burze, przelotne opady deszczu i gradu możliwe już w całym kraju. Temperatura maksymalna od 22°C do 27°C. Nad morzem i w górach dużo chłodniej, tam na termometrach od 16°C do 19°C. Podobna pogoda również na koniec maja.

Jaką pogodą powita nas czerwiec? W sobotę (1 czerwca) nad ciepło, z temperaturą od 21°C do nawet 28°C w centralnej i wschodniej Polsce. Na południowym wschodzie kraju możliwe burze z gradem. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h - informuje IMGW. Podobne prognozy na niedzielę (2 czerwca).

Źródło: IMGW

