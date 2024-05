Burze z gradem i wichury do 85 km/h to nie wszystko! Paskudne warunki [Prognoza IMGW na 27.05.2024]

Pogoda na jutro. Burze i ulewne deszcze nie odpuszczają Polakom

Po dynamicznym pod względem pogody tygodniu, sprawdzamy prognozy na ostatni poniedziałek maja. Niestety, są one dalekie od idealnych. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek pojawią się przelotne opady deszczu i zanikające burze, głównie na zachodzie i południu. IMGW podaje, że prognozuje wysokość opadów podczas burz do 20 mm. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 75 km/h. Temperatury zazwyczaj dwucyfrowe, jedynie w rejonach podgórskich spadną do 6-7 stopni. Warunki pogodowe, których świadkami będziemy w nocy powinny nas przygotować na to, co będzie się działo w ciągu dnia. Gwałtowne zjawiska meteorologiczne nie zamierzają pójść na urlop, a wręcz przeciwnie.

Pogoda na poniedziałek. Prognoza IMGW na 27.05.2024

Jeżeli ktoś ucieszy się z prognozy na początek ostatniego tygodnia maja, to z pewnością są to mieszkańcy wschodniej Polski. Tam powinno być pogodnie i przyjemnie. Niestety, z zazdrością będą na nich patrzeć m.in. mieszkańcy województwa lubuskiego. Nasi dziennikarze sprawdzili szczegóły prognozy IMGW na poniedziałek.

- Na zachodzie i miejscami w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Podczas burz prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie na północy do 35 mm - alarmują synoptycy z Instytutu.

W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h, a na północy nawet do 85 km/h! Zabezpieczcie cenne rzeczy i nie parkujcie samochodów pod drzewami. Tego dnia trzeba śledzić ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty meteo. Temperatura maksymalna na ogół kształtować się będzie na poziomie od 24 stopni Celsjusza do 29°C, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 22°C. Niewykluczone, że na Warmii i Mazurach odnotujemy upał. W całym kraju będzie gorąco. Najprzyjemniejsze temperatury w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim. Prognozy będziemy aktualizować.