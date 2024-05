Burze z gradem i wichury do 85 km/h to nie wszystko! Paskudne warunki [Prognoza IMGW na 27.05.2024]

Pogoda na dziś: Wichury do 90 km/h to zaledwie początek. Eksperci biją na alarm. Tak źle dawno nie było

Pogoda na Boże Ciało. Temperatura

Przed nami długi weekend. Wielu z nas będzie mieć aż cztery dni wolne w okresie 30 maja - 2 czerwca. Wszystko za sprawą Bożego Ciała. Czy pogoda dopisze podczas długiego weekendu? Czy wysokie temperatury pozostaną z nami, a może dojdzie do załamania pogody i wyraźnego ochłodzenia? Wątpliwości rozwiewa rzecznik IMGW, Grzegorz Walijewski, w rozmowie z "Super Expressem".

Mówiąc o pogodzie na długi weekend, nasz rozmówca twierdzi, że "będzie ciepło, ale burzowo". Co z pogodą w Boże Ciało? Co mówią prognozy na czwartek, 30 maja? - Będzie cały czas ciepło. Na termometrach nawet 27-28 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce. Nieco chłodniej na zachodzie, co nie znaczy, że będzie zimno. Na termometrach około 22 stopni. Nad morzem i w górach maksymalnie 20 stopni - mówi Grzegorz Walijewski, pytany o temperaturę podczas Bożego Ciała.

Pogoda na Boże Ciało. Opady i burze

Jak widać, drastyczne spadki temperatury nam nie grożą. W Boże Ciało mogą nam jednak towarzyszyć inne, niebezpieczne zjawiska. - W całym kraju będą pojawiać się burze. Podczas tych burz przeważnie opady do 30 litrów wody na metr kwadratowy - wyjaśnia nasz rozmówca. Gdzie burze mogą być szczególnie niebezpieczne? - W pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, Mazowsze i Podkarpacie mogą pojawić się silniejsze burze i tutaj opady deszczu mogą być gwałtowne. Może też pojawiać się grad o średnicy 2-3 cm. Porywy wiatru do 70-80 km/h podczas burz - wymienia rzecznik IMGW.

Czy pogoda przeszkodzi uczestnikom tradycyjnych procesji z okazji Bożego Ciała? - Procesje, które odbędą się w godzinach przedpołudniowych upłyną pod znakiem dobrej pogody. Natomiast po godz. 12 mogą się pojawiać niebezpieczne burze - mówi Walijewski i dodaje, że prognozowane burze mogą być punktowe, więc jeśli w jednej części miasta nastąpi np. ogromna ulewa, kilka kilometrów dalej może świecić słońce.

Pogoda na długi weekend. Prognoza na piątek, 31 maja

Jaką pogodą pożegna nas maj? Piątek, 31 maja zapowiada się na kolejny ciepły, acz burzowy dzień. - Od 22 stopni na zachodzie do 24-25 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. W górach nad morzem i w górach maksymalnie 20 stopni. Szykuje się kolejny dzień z burzami, w pasie od woj. zachodniopomorskie, przez Wielkopolskę, Dolny Śląsk, aż po Małopolskę i Podkarpacie - wyjaśnia Grzegorz Walijewski.

Jaka pogoda na początku czerwca?

Według prognoz IMGW, 1 i 2 czerwca (sobota i niedziela) będą kontynuacją pogody z końcówki maja. Sobota bardzo ciepła, na termometrach nawet 27-28 stopni Celsjusza. Niespodziewanie najcieplejszym regionem kraju ma być Suwalszczyzna, znana jako "polski biegun zimna". W zachodniej Polsce w sobotę do 23 stopni Celsjusza, zaś w centrum - 24. W niedzielę (2 czerwca) maksymalnie do 24 stopni. Nadal możliwe niebezpieczne burze, intensywne opady deszczu i silniejszy wiatr.

