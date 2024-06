i Autor: Shutterstock(4) Zalane ulice i podtopienia - to krajobraz po ulewach, jakie przechodzą nad Polską w niedzielę, 2 czerwca. Lokalnie towarzyszą im burze, przed którymi ostrzega w alertach IMGW

Zalane ulice i podtopienia

Burze i ulewy nad Polską, ruch pociągów wstrzymany! Będzie jeszcze gorzej? IMGW wydało nawet czerwone alerty

Michał Michalak | PAP 22:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zalane ulice i podtopienia - to krajobraz po ulewach, jakie przechodzą nad Polską w niedzielę, 2 czerwca. Lokalnie towarzyszą im burze, przed którymi ostrzega w alertach IMGW. Jeszcze do poniedziałku włącznie nawałnice będą przechodzić nad zachodnią Polską. W wyniku niedzielnej zalana została stacja kolejowa w Brzegu, przez co wstrzymano ruch pociągów na trasie Wrocław-Opole.