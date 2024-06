Burze i ulewne deszcze do 55 mm nie odpuszczą. To się stanie za kilka godzin [Prognoza IMGW na 4.06.2024]

Ogromne ulewy nad Śląskiem i Małopolską. Padły historyczne rekordy

Wapienica, Bielsko-Biała, Brenna, Błatnia i Ustroń-Równica Wieś - to w tych stacjach pomiarowych zanotowano największych w ostatnich 24 godzinach opady deszczu, bo sięgające powyżej 100 mm. Nad całą Polską przechodzą ulewy z burzami, ale te największe nawiedziły - w poniedziałek, 3 czerwca, i we wtorek, 4 czerwca, w godzinach nocnych - Śląsk i Małopolskę. Jeśli chodzi o Wapienicę, która jest jednocześnie częścią Bielska-Białej, to wystąpiły tam największe opady w historii, prawie 2-krotnie większe od dotychczasowego rekordu - w ostatnich 24 godzinach spadło tam 141,3 mm deszczu.

Taka pogoda nie pozostała bez skutku dla miasta, gdzie doszło do licznych zalań i podtopień. Jak widać na zdjęciach, w wybranych miejscach woda przykryła prawie w całości stojące na ulicach samochody, a tylko w powiecie bielskim strażacy interweniowali dotychczas - do godz. 7 we wtorek - kilkaset razy. Trwa dramatyczna walka ze skutkami kataklizmu, bo lokalnie spadło nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy, którą można śledzić TUTAJ, w naszej relacji na żywo. Dalsza część tekstu poniżej.

IMGW wydało kolejne alerty pogodowe

Jak informuje IMGW, we wtorek, 4 czerwca, można się spodziewać kolejnych ulew i burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pogodowe:

pierwszego;

drugiego;

i trzeciego stopnia.

Te ostatnie, noszące kolor czerwony, czyli najpoważniejszy w 3-stopniowej skali, dotyczą województwa małopolskiego i opolskiego.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad - czytamy w komunikacie IMGW.