Upał w weekend? Eksperci rozwiewają wątpliwości! [Prognoza IMGW na 14.06.2025]

Za nami już prawie połowa czerwca, ale letnia aura do Polski jeszcze nie dotarła. Czy upały pojawią się w naszym kraju w weekend? Według prognoz przygotowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), na upał musimy jeszcze trochę poczekać. Nie oznacza to, że sobota (14 czerwca) będzie dniem chłodnym. Co więcej, odpoczniemy wreszcie od opadów deszczu. Więcej szczegółów w dalszej części artykułu.

i Autor: Marek Kudelski Prognoza pogody IMGW na sobotę 14.06.2025 r.