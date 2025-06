Burze i opady znowu straszą! W prognozach nawet 15 mm deszczu [Pogoda IMGW na 11.06.2025]

Pogoda na środę: Deszcze i burze zaatakują 11 czerwca

Czy doczekamy się dnia bez opadów deszczu i burz w Polsce? Powiew optymizmu mieliśmy w prognozie IMGW na wtorek, ale już analiza synoptyków dotycząca środy wygląda gorzej. W środę powinniśmy być przygotowani na zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie po południu także z rozpogodzeniami.

- Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe także burze. Prognozowana suma opadów na wschodzie do 15 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami także dość silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni. Porywy wiatru do 55 km, na wybrzeżu i na wschodzie do 65 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 11 czerwca.

Najbrzydszej pogody eksperci spodziewają się na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Zdecydowanie przyjemniej będzie na zachodzie i w okolicach granicy z Niemcami.

Pogoda na jutro: Temperatura 11.06.2025

Synoptycy nie prognozują uporczywego gorąca, nie ma też szans na upalne wartości. W środku tygodnia lato z prawdziwego zdarzenia odnotujemy jedynie w województwach lubuskim i zachodniopomorskim.

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 14 stopni Celsjusza do 19°C, tylko na zachodzie miejscami cieplej, do 20°C, 21°C. Na obszarach podgórskich Karpat około 13°C - podaje IMGW w prognozie na środę. Nad morzem i na południu kraju warto mieć ze sobą kurtki przeciwdeszczowe i cieplejszą odzież. Zwłaszcza wieczorem odczuwalny będzie nieprzyjemny chłód.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, tylko początkowo na wschodzie miejscami duże i tam możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna przeważnie od 7°C do 11°C, na wybrzeżu i krańcach południowo-wschodnich do około 12°C. Na obszarach podgórskich spadek temperatury do 5°C, lokalnie do 2°C, a przy gruncie możliwy spadek do -1°C. IMGW prognozuje też wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i na północnym wschodzie początkowo porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Na wyraźne ocieplenie trzeba poczekać do weekendu. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

