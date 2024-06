Pogoda długoterminowa na lato 2024. Polacy masowo zmienią plany

W prognozach długoterminowych na lato 2024 dominuje trend, że nadchodzący okres ma być z temperaturą powyżej normy wieloletniej. Co więcej, kilka tygodni temu modele pogodowe wskazywały wręcz, że może być to najcieplejsze lato w historii pomiarów. Co do opadów, najwięcej deszczu latem ma spaść we wschodniej i południowej Polsce, natomiast najbardziej suchym regionem kraju ma być północ.

Pogoda długoterminowa na lato. Czerwiec 2024

W prognozie na czerwiec 2024 warto zwrócić uwagę na drugą połowę miesiąca. Ten okres czerwca powinien być tym cieplejszym. Możliwe są upały, a nawet tropikalne noce. W najbliższych dniach temperatura może być jednak niższa od wieloletniej normy.

Czerwiec 2024 może być też miesiącem deszczowym. - Wynikać ma to z dominacji pola niżowego, częstej wędrówki frontów atmosferycznych - czytamy w artykule na fanipogody.pl. Najwięcej ma padać w południowej, wschodniej i centralnej Polsce. Tam miesięczna norma powinna zostać przekroczona. Opady mają być gwałtowne, więc niestety należy liczyć się z podobnymi obrazkami, jakie miały miejsce niedawno w Bielsku-Białej i okolicach.

Pogoda długoterminowa na lato. Lipiec 2024

W lipcu 2024 r., jak podaje portal fanipogody.pl, "temperatura w skali miesięcznej powinna być wyższa o ponad 1-2.5°C od normy z lat 1991-2020 r". - Największe dodatnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej powinno wystąpić na południu i zachodzie kraju - czytamy w treści artykułu. Ilość opadów ma oscylować w okolicach normy wieloletniej. Niewykluczona jest również częsta obecność burz, również tych gwałtownych. Pogoda w lipcu 2024 może być dynamiczna i zmienna. Nie zabraknie dni upalnych ani również gwałtownych spadków temperatury.

Pogoda długoterminowa na lato. Sierpień 2024

Sierpień 2024 - według prognoz - również ma być miesiącem z temperaturą wyższą od normy wieloletniej, i to o około 1-2°C od normy klimatycznej. To właśnie w sierpniu najprawdopodobniej fale upałów będą najdłuższe i mogą nam dokuczać najbardziej. - Czasem doświadczymy dni z dynamiczną i niżową pogodą, możliwe są w tym miesiącu silne systemy burzowe i gwałtowne superkomórki burzowe. Silne gradobicia, podtopienia, a nawet lokalne trąby powietrzne i gwałtownymi porywami wiatru są jak bardziej prawdopodobne - podaje portal fanipogody.pl.

Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe sprawdzają się rzadziej niż przewidywania na kilka dni do przodu. Należy więc regularnie śledzić prognozy, aby obserwować zmiany i wiedzieć, jaka pogoda czeka nas w najbliższych miesiącach.

