Pogoda na jutro. W tych regionach fatalny początek tygodnia. Burze to nie wszystko! …

Pogoda długoterminowa na lato: Wakacje do zmiany. Polacy dopiero wtedy ruszą na urlop. Co za prognoza!

Taka będzie pogoda w poniedziałek. Prognoza IMGW 10.06.2024

W nocy z niedzieli na poniedziałek (9/10 czerwca) przelotny deszcz i zanikające burze. Bez burz w centrum i na kraju. - Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 25 mm na południu kraju - informuje IMGW. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej na Pomorzu, tam 7°C. W centrum 11°C, zaś najcieplej w Małopolsce, tam 17°C. - Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu i w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany i dość silny oraz porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W burzach wiatr porywisty. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h - prognozuje IMGW.

Poniedziałek (10 czerwca) burzowy na południu i południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie. - Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 30 mm, tylko na południu Małopolski i i na Śląsku do 40 mm - zapowiada IMGW. Na wybrzeżu zaledwie 16°C na termometrach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju około 20°C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 24°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu gdzieniegdzie porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W burzach porywy wiatru do 90 km/h i w Karpatach do 70 km/h - zapowiada IMGW.