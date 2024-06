Ptasznik ukraiński - co to jest?

Ptasznik ukraiński (Lycosa singoriensis) jest dużym pająkiem z rodziny pogońcowatych (Lycosidae). Dorosłe samice osiągają długość od 28 do 40 mm (bez odnóży) i ważą od 2,6 do 7 g, tym samym są największymi pająkami w Europie Środkowej. Samce są nieco mniejsze. - Gatunek ten charakteryzuje się masywnymi szczękoczułkami zbudowanymi z grubej podstawy i ruchomych kolców jadowych. Jego ubarwienie jest ciemnobrązowe, z jaśniejszymi plamami na odwłoku - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Ptasznik ukraiński żyje w norach o średnicy 2-4 cm i długości 30-60 cm.

Ptasznika ukraińskiego można znaleźć na obszarze od Chin aż do środkowej Europy. W Polsce ptasznika ukraińskiego spotkać możemy przede wszystkim na południowym wschodzie (Podkarpacie, Lubelszczyzna). Preferuje tereny stepowe, suche i nasłonecznione. W Polsce to przede wszystkim łąki, pola uprawne oraz skraje lasów. Ptasznik ukraiński nie stroni również od miast. Ogrody, nieużytki i parki to także miejsca, gdzie można go zobaczyć.

Czy ugryzienie ptasznika ukraińskiego jest groźne dla człowieka?

Ptasznik ukraiński nie jest agresywny w stosunku do ludzi i atakuje rzadko. Co jednak, gdy pająk ten ugryzie? Jego ugryzienie bywa bolesne, ale nie zagraża naszemu zdrowiu lub życiu. Objawami są m.in. zaczerwienienie i obrzęk, a ślady mogą utrzymywać się na skórze kilka lub nawet kilkanaście dni. Rzadko ugryzienie ptasznika ukraińskiego może doprowadzić do reakcji alergicznych, takich jak trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca, spadek ciśnienia krwi, a nawet wstrząs. Wówczas należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Po ugryzieniu przez ptasznika ukraińskiego należy przede wszystkim umyć miejsce ugryzienia i zdezynfekować ranę, aby zapobiec infekcji. Ból może uśmierzyć zimny kompres. Warto też obserwować miejsce ugryzienia i nie drapać rany.

Źródło: twojapogoda.pl

QUIZ. Przysłowia ze zwierzętami. Orły zdobędą minimum 12/15 Pytanie 1 z 15 Zaczynamy! Kto harcuje, gdy nie ma kota? myszy psy wróble Dalej