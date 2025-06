Przełom w pogodzie! Na taki dzień Polacy czekali bardzo długo [Prognoza IMGW na 10.06.2025]

Burze i wichury do 110 km/h w prognozach! Synoptycy alarmują: "Przebieg nawałnicowy"

Skoro na początku tekstu wspominamy o opadach deszczu, to czemu Polacy powinni się cieszyć z nowej prognozy IMGW? Powód jest prosty - wtorek (10 czerwca 2025) najpewniej będzie pierwszym od dawien dawna dniem bez burz w naszym kraju. Kurtki przeciwdeszczowe się przydadzą, ale gwałtowniejsze zjawiska wreszcie wzięły sobie urlop.

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, tylko początkowo na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe. Miejscami przelotne opady deszcz. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na północy suma opadów do 10-15 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 10 czerwca.

Co jeszcze powinno przypaść do gustu Polakom? Na pewno będzie cieplej niż na samym początku tygodnia.

Pogoda na jutro. Temperatura 10.06.2025

Bardzo ciepło na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, a chłodniej na Pomorzu i Zachodnim Pomorzu - tak można w skrócie podsumować prognozowane temperatury. Ciepłe bluzy i kurtki nie przydadzą się w okolicach Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia i Katowic. Eksperci rozwiewają wątpliwości - nie ma szans na upały.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 14-17 stopni Celsjusza na północy do 20°C - 23°C na południu - wskazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 10 czerwca.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie możliwe punktowe burze. Prognozowana suma opadów miejscami na wschodzie około 10 mm. Uwaga - miejscami drogi nie będą w najlepszym stanie! Do kierowców, rowerzystów i pieszych apelujemy o ostrożność.

Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 9°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni skręcający na zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".