Upał nie do wytrzymania! Ponad 40 stopni. Zamknięte szkoły i "mały lockdown"

Fala upałów w Grecji. Żar leje się z nieba, nawet 40 stopni

W związku z trwającą w Grecji falą upałów w środę (12 czerwca) przez część dnia zamknięty dla zwiedzających będzie Akropol w Atenach. W kraju ogłoszono "mały lockdown", część osób pracuje zdalnie, zamknięte są szkoły. Rano w stolicy kraju temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. - Stanowisko archeologiczne na Akropolu będzie zamknięte w najbardziej upalną część dnia między godz. 12 i 17 - powiadomiło tamtejsze ministerstwo kultury.

Upał dotarł do Grecji na początku tygodnia i ma potrwać przynajmniej do czwartku (13 czerwca). Temperatura może w niektórych regionach przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Jak pisze portal eKathimerini, z uwagi na upał część zatrudnionych w budżetówce może pracować zdalnie. W Atenach w środę i czwartek zamknięte są szkoły. Dla części kraju wydano pierwsze oficjalne poważne ostrzeżenie pożarowe tego lata. Jest to ostrzeżenie czwartej kategorii w pięciostopniowej skali.

Co gorsza, meteorolodzy prognozują częste i intensywne fale upałów latem w Grecji. W 2024 roku w kraju zarejestrowano najcieplejszą zimę w historii pomiarów.

Jak widać, pogoda w Europie na początku czerwca jest bardzo niebezpieczna. Niedawno Niemcy zmagali się z potężną powodzią.

Kiedy upał dotrze do Polski?

Upał może też niebawem dotrzeć do Polski. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają, że po weekendzie, w drugiej połowie czerwca, temperatura w wielu regionach kraju może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Więcej w artykule Prognoza pogody od IMGW nie zostawia złudzeń. Nadchodzą tropikalne upały, żar poleje się z nieba. Padły konkretne daty

Co więcej, również prognozy długoterminowe na wakacje zapowiadają, że latem fale upałów będą pojawiać się w Polsce często. Trzeba być zatem przygotowanym na wysokie temperatury w najbliższych tygodniach.

Prognoza temperatury 🌡️ na 10 dni wg modelu ECMWF HRES 0.1ℹ️ Prognoza >7 dni sprawdzalność <50%. Jutro wartości mogą ulec zmianie. 👉 https://t.co/pck0CSzFgM#pogoda #IMGWCMM pic.twitter.com/e12vHeV4zu— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 12, 2024