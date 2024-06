Pogoda długoterminowa na lato: Wakacje do zmiany. Polacy dopiero wtedy ruszą na urlop. Co za prognoza!

Pogoda długoterminowa na lato. Eksperymentalna prognoza IMGW

Im bliżej wakacji, tym więcej jest prognoz długoterminowych na ten okres roku. Nie tak dawno informowaliśmy, że lato i wakacje 2024 zapowiadają się na bardzo ciepłe, ze średnią temperaturą powyżej normy wieloletniej. Potwierdzają to kolejne przewidywania ekspertów. Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej temperatury i opadu wynika, że w miesiącach letnich (lipiec - wrzesień) średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Z kolei średnia suma opadów ma być w normie. Wyjątkiem są regiony na północy i północnym wschodzie kraju. Tam przewidywana temperatura na wrzesień 2024 kształtuje się w wieloletniej normie. Czy to oznacza, że sezon letni nad Bałtykiem oraz na Mazurach skończy się szybciej niż zwykle? Niekoniecznie, ponieważ prognoza długoterminowa sprawdza się rzadziej niż przewidywania na kilka czy kilkanaście dni do przodu. Warto więc śledzić na bieżąco prognozy pogody, aby wiedzieć, co przyniesie nam aura w okresie wakacyjnym.

Nowa prognoza długoterminowa na lato 2024. Upały zaskoczą?

Oczywiście bierzemy poprawkę na zmiany w prognozach długoterminowych, ale warto zwrócić uwagę, że kolejna prognoza długoterminowa na lato zapowiada wiele chwil ciepłych, z wysoką temperaturą. A zatem wielbiciele opalania się i upałów mogą się cieszyć na myśl zbliżających się wakacji. Pytanie, czy wysokie temperatury w połączeniu z brakiem opadów nie spotęgują suszy. W naszym serwisie będziemy regularnie aktualizować prognozy ze sprawdzonych źródeł. Nie zapominamy również o analizie ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

